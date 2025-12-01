Οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τις επόμενες μέρες, ενώ σχεδιάζουν ακόμη και αποκλεισμό λιμανιών, όπως στο Βόλο.

Πιο αναλυτικά, το απόγευμα πραγματοποιήθηκε συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, όπου οι αγρότες επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να κλιμακώσουν τον αγώνα και να ενισχύσουν καθημερινά την παρουσία τους.

Η κινητοποίηση εισέρχεται στη δεύτερη ημέρα, με στόχο, όπως δήλωσαν οι αγρότες, να ξεπεραστεί ο αριθμός των 1.000 τρακτέρ στο σημείο.

Όπως τονίστηκε, από αύριο αναμένονται νέες αφίξεις από κάθε περιοχή του νομού Λάρισας και από τη Μαγνησία, ενώ οι συμμετέχοντες έκαναν λόγο για «ενότητα και μαζικότητα» που «φοβάται η κυβέρνηση».

Τα βασικά αιτήματα παραμένουν η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής, οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και η ανάγκη για έγκαιρη καταβολή ενισχύσεων.

Η συνέλευση αποφάσισε παράλληλα στενότερο συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Στο μπλόκο βρέθηκε ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, αλλά και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος καταδίκασε τα πρόσφατα επεισόδια και υπογράμμισε ότι θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.

«Θα σας στηρίξω στον αγώνα σας για το κόστος παραγωγής. Δεν κάνετε τον αγώνα για το ένα χιλιάρικο του Daniel. Έχετε πολύ σοβαρότερα προβλήματα, γι αυτό είμαι εδώ. Χθες έγινε μια συμπλοκή και δεν το ήξερα, ούτε φανταζόμουν ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Την επόμενη φορά που θα γίνει τέτοια κινητοποίηση εγώ θα είμαι μπροστά να χτυπήσουν πρώτα εμένα και μετά εσάς. Σας αρκεί αυτό το πράγμα; Το θεωρώ πολύ άσχημο ανθρώπους που έχουν πάρει χρήματα παρατύπως και τους ξέρουμε όλοι, τους βλέπουμε στην Βουλή, και στις εκπομπές, να τους έχουν στα ώπα ώπα και εσάς που δίνεται τον αγώνα σας χτυπούν» δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Επιπλέον, τα τρακτέρ βρίσκονται σε ετοιμότητα σε τέσσερις περιοχές:

Κομοτηνή: Εκατοντάδες τρακτέρ, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι επί του κεντρικού δρόμου Κομοτηνής–Ξάνθης

Δοϊράνη: Ισχυρή δύναμη αγροτών από τα Κουφάλια, έτοιμη για μετακίνηση σε μεγαλύτερο μπλόκο

Καλπάκι: Ο κόμβος έκλεισε για δύο ώρες χθες και θα ξανακλείσει και σήμερα

