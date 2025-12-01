Κάταγμα στα πλευρά υπέστη ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος, μετά από επίθεση αξιωματικού της Αστυνομίας, όπως καταγγέλλει ο ίδιος.

Μέσα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας όπου νοσηλεύεται, ο κ. Σιδερόπουλος περιέγραψε τι συνέβη. Πρώτα προηγήθηκε διαπληκτισμός με τον συγκεκριμένο αξιωματικό και μετά «ήρθαν οι αστυνομικοί και μου λένε ότι είναι αυτόφωρο. Τους είπα, “δεν υπάρχει αυτόφωρο, να έρθει πρώτα ο εισαγγελέας” – γιατί δεν είχαν ούτε εισαγγελέα. Εάν είχαν, δεν θα ρίχναν ούτε δακρυγόνα, ούτε κρότου λάμψης. Όταν ζητήσαμε να έρθει εισαγγελέας, έλεγα ότι δεν μπαίνω στο αυτοκίνητο, γιατί δεν υπάρχει αυτόφωρο και οι αγρότες δεν άφηναν να με προσαγάγουν. Στη δεύτερη φάση λοιπόν, ενώ ο αξιωματικός δεν βρισκόταν καν εκεί κοντά, έρχεται και με τραβάει από το μπουφάν. Οι αστυνομικοί του λένε “περίμενε, περίμενε”, επειδή μιλούσαμε, και αυτός με τραβάει και με ρίχνει κάτω. Μου βάζει το γόνατο στον λαιμό και μου ρίχνει με το γόνατο στα πλευρά».

Ο Χρήστος Σιδερόπουλος τόνισε, μιλώντας στο thesspost.gr, ότι υπάρχει οργή του αγροτικού κόσμου.

«Όταν βλέπεις 1.000 τρακτέρ και τόση νεολαία, με 25άρηδες, 30άρηδες, να έρθουν για να διαμαρτυρηθούν, κάνε λίγο στην άκρη. Ο κόσμος πρέπει να ξεσπάσει, να πει τον καημό του. Η επίθεση που έκανε ο αξιωματικός ήταν αδικαιολόγητη», σημείωσε.

Ο γιος του Χρήστου Σιδερόπουλου, Στάθης, μιλώντας στο MEGA για τη σύλληψη και τον τραυματισμό του πατέρα του, είπε πως «έχει σπασμένο πλευρό, από τη στιγμή που ο αστυνομικός τον ρίχνει κάτω και τον πατάει με το γόνατο με μανία. Έχει υποβληθεί σε εξετάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι σοβαρό, πέραν από το σπάσιμο του πλευρού, αλλά είναι υπό επιτήρηση γιατί οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να έχει κάποια αιμορραγία ή κάποιο άλλο πρόβλημα».

Περιγράφοντας την επίθεση που δέχτηκε ο πατέρας του, ο Στάθης Σιδερόπουλος, είπε: «Έχει γίνει το πρώτο επεισόδιο με τους αστυνομικούς ενώ προσπαθούμε να περάσουμε το μπλόκο. Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Ξεκινάμε, κάνουμε μια συνεννόηση γιατί από τη μεριά του Πλατυκάμπου τα τρακτέρ έχουν ήδη ανέβει στον δρόμο, έχουν ήδη πατήσει Εθνική, οπότε δεν υπήρχε νόημα να υπάρχει άλλη ένταση. Είχε κλείσει ήδη ο δρόμος, μπορούσαμε να περάσουμε και όλα να είχαν τελειώσει.

Ήμασταν σε συζητήσεις, ο πατέρας μου ήταν ένας από τους πρώτους που πέρασαν από την άλλη πλευρά στον δρόμο από πάνω, μαζί με εμένα και τις αδερφές μου, και εκείνη τη στιγμή με τον αξιωματικό τον συγκεκριμένο που βλέπετε και σε βίντεο να τον τραβολογάει και να τον ρίχνει κάτω, έρχονται σε έναν διαπληκτισμό, σε μια λογομαχία, γίνεται ένας τζερτζελές και δίνει την εντολή να γίνει η σύλληψή του».

«Ένα λεπτό λιπόθυμος από τη γονατιά»

Ο Στάθης Σιδερόπουλος πρόσθεσε: «Γίνεται η σύλληψη του πατέρα μου, τον πηγαίνουν πίσω στην κλούβα, τον κρατάνε εκεί, δεν τον βάζουν στο αμάξι και να φύγει. Είχαν τουλάχιστον 20 λεπτά που τον κρατάγανε στριμωγμένο σε μια κλούβα και τον είχαν εκεί να τον κοιτάνε. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος ζητούσε αέρα. Τον είχαν πέντε – έξι άτομα κλεισμένο σε μια γωνία και ζητούσε απλώς αέρα. Πήγαμε εμείς εκεί και τους ζητήσαμε να κάνουν λίγο πίσω να πάρει αέρα ή να τον πάρουν και φύγουν. Έχει γίνει η σύλληψή του. Πάρτε τον αυτόφωρο και να συνεχίσουμε. Δεν είχε κάποιο νόημα να κάθεται όρθιος και να τον έχουν έτσι».

Ο γιος του αγροτοσυνδικαλιστή, τέλος, κατήγγειλε ότι: «Τη στιγμή που εμείς συζητάμε με τους αστυνομικούς, ο αξιωματικός – δεν γνωρίζω και το όνομά του – ξαναεπιστρέφει και χωρίς κανένα λόγο, μαζί με μια διμοιρία ΜΑΤ, τον ξαναρπάζει και τον σέρνει από εδώ και από εκεί. Εκείνη τη στιγμή εγώ μπαίνω μπροστά να τον προστατεύσω και δέχομαι γκλομπιές, δέχομαι χτυπήματα από ασπίδες, δέχομαι τρεις φορές ψέκασμα στα μούτρα. Και τη στιγμή που μου τον παίρνουνε και τον ρίχνουνε κάτω και ο πατέρας μου για ένα λεπτό είναι λιπόθυμος από τη γονατιά, δέχομαι άλλη μία φορά ψέκασμα στα μούτρα. Αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος για αυτή τη βία».