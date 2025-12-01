Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Δευτέρα 1/12 η κίνηση στον Κηφισό, το κέντρο της Αθήνας, τον Πειραιά ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό.

Στον Κηφισό μποτιλιάρισμα επικρατεί κα στα δύο ρεύματα. Ειδικότερα, στην άνοδο η κίνηση ξεκινά από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αντίστοιχα, στην κάθοδο η δυσχέρεια ξεκινά ήδη από τη Λυκόβρυση και συνεχίζεται μέχρι την Ιερά Οδό, με συνεχείς καθυστερήσεις.

Προβλήματα παρατηρούνται και στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα ενώ σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρο Κηφισίας. Παρόμοια με το κέντρο είναι η κατάσταση και στον Πειραιά ειδικότερα στους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

15΄-20΄ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45΄από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

15΄-20΄ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45΄από Φυλής έως Κηφισίας. https://t.co/yptPkcdE8P — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 1, 2025

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.