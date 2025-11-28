Στον ανακριτή Λαμίας οδηγήθηκε σήμερα 65χρονος που συνελήφθη την Κυριακή για υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας από Αστυνομικούς του ΑΤ Στυλίδας.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Ο 65χρονος κατηγορείται ότι ενώ βρισκόταν σε ταβέρνα, έδειξε στην παρέα του από το κινητό του μια γυμνή φωτογραφία γυναίκας με την οποία στο παρελθόν είχε περιστασιακή σχέση. Στο διπλανό τραπέζι όμως καθόταν ο αδερφός της γυναίκας ο οποίος και κατήγγειλε τον 65χρονο στην αστυνομία.

Το μεσημέρι της Κυριακής ο άνδρας συνελήφθη για τις πράξεις της εκδικητικής πορνογραφίας και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Στον Ανακριτή Λαμίας ισχυρίστηκε σήμερα ότι ουδέποτε έδειξε καμιά φωτογραφία και σε κανέναν φίλο του. Το κινητό του τηλέφωνο έχει αποσταλεί στα ειδικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας για πλήρη έλεγχο.

Προς το παρόν με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσίαση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, τρεις φορές το μήνα. Επιπλέον απαγορεύεται να προσεγγίζει την εγκαλούσα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.