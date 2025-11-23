Βελτιώνεται σήμερα, 23 Νοεμβρίου το σκηνικό του καιρού σε σχέση με τα προηγούμενα 24ωρα που τα έντονα φαινόμενα δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα. Σήμερα, αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, υψηλές για την εποχή μέγιστες θερμοκρασίες στα βόρεια και άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Πιο αναλυτικά, αρχικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου θα υπάρχουν νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα ασθενών πρόσκαιρων βροχών τοπικού χαρακτήρα. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένιση προς το τέλος του εικοσιτετραώρου. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα των νοτίων και ανατολικών θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 7 έως 17, στην Ήπειρο από 3 έως 13, στη Στερεά από 7 έως 18, στην Πελοπόννησο από 7 έως 19, στα νησιά του Ιονίου από 7 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 8 έως 18, στις Κυκλάδες από 14 έως 19, στα Δωδεκάνησα από 17 έως 21 και στην Κρήτη από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, όμως στο Ιόνιο έως το πρωί θα φτάνουν κατά τόπους και τα 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες και υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Δευτέρα 24/11

Στα νότια Δωδεκάνησα (κυρίως περιοχή Ρόδου-Καστελλόριζου) μέχρι τις πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Ιόνιο και την Κρήτη με πιθανότητα ασθενών βροχών. Στα δυτικά από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19, στα Δωδεκάνησα και τη Κρήτη τους 20 με 21, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει την Τρίτη 25/11

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα δυτικά, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα πελάγη 6 και στο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Τετάρτη 26/11

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη 27/11

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.