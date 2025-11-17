

Σεισμική δόνηση 4,6 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγη ώρα σε θαλασσιά περιοχή της Σκύρου κοντά στην Εύβοια ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός και σε περιοχές της Αττικής.

Το εστιακός βάθος καταγράφηκε στα 16,6 χλμ με το επίκεντρο να είναι 32 χλμ βορειοδυτικά της Σκύρου.

Υπενθυμίζεται ότι τα δεδομένα για τον σεισμό, που προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, είναι λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. Ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων.

