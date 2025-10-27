Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ώρες στο βόρειο Αιγαίο, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, και στη συνέχεια τα φαινόμενα φαίνεται πως θα εξασθενήσουν. Το ψυχρό μέτωπο βρίσκεται σε αποδρομή και χρειάζεται προσοχή σε συγκεκριμένες περιοχές.

Την ίδια ώρα, για αύριο, η πρόγνωση της ΕΜΥ αναφέρει πως θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας, ενώ θα υπάρχουν τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

Σε αποδρομή βρίσκεται το ψυχρό μέτωπο. Τις επόμενες ώρες θα δώσει ισχυρές καταιγίδες στο βόρειο Αιγαίο και θα εξασθενίσει. Προσοχή κυρίως στη Λήμνο και τη Λέσβο.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό της 28ης Οκτωβρίου

Στην ανατολική νησιωτική χώρα και βαθμιαία στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 με 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 24 και στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.