Το Ίδρυμα Vodafone ανακοινώνει την έναρξη του 9ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next που φέτος εστιάζει γύρω από την θεματική: «Η τεχνολογία ως σύμμαχος: H ψηφιακή ευημερία μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας». Σε μια εποχή που η συνεχής σύνδεση με τον ψηφιακό κόσμο επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας, το Generation Next φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για πιο υγιείς, ασφαλείς και ανθρώπινες ψηφιακές εμπειρίες, ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία μαθητών από όλη την Ελλάδα. Και φέτος, στο πλαίσιο του Skills Upload Jr Challenge (SUJ), το Generation Next δίνει τη δυνατότητα στους νέους να αξιοποιήσουν τη δύναμη της τεχνολογίας για να δημιουργήσουν λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την υγεία, την ασφάλεια και την ισότιμη πρόσβαση στο ψηφιακό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες των Γυμνασίων της χώρας μας καλούνται φέτος μέσω του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next,￼￼generationnext￼www.generationnext και της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος www.generationnext.vodafone.gr να διερευνήσουν ιδέες και προτάσεις που καλλιεργούν την ψηφιακή ευημερία (Digital Wellbeing), σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και συνδέουν τους ανθρώπους μέσα από μια θετική και συνειδητή διαχείριση της τεχνολογίας. Οι ομάδες μαθητών/μαθητριών με τον επικεφαλής καθηγητή ή εκπαιδευτή τους, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από τις 20 Οκτωβρίου έως και τις 11 Δεκεμβρίου του 2025, ενώ μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους από τις 12 Δεκεμβρίου 2025 έως και τις 28 Ιανουαρίου του 2026. Οι 35 πρώτες ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή θα λάβουν ένα ειδικό kit με τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε να διευκολυνθούν στην υλοποίηση του project που θα καταθέσουν.

Οι τρεις πρώτες νικήτριες ομάδες του 9ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next θα λάβουν ως βραβεία laptop τελευταίας τεχνολογίας, βιονικά ρομπότ και smart watch, ανάλογα με τη θέση που θα βρεθούν στην κατάταξη. Η πρώτη νικήτρια ομάδα του Διαγωνισμού θα συμμετέχει αυτόματα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στο πλαίσιο του SUJ, με τις νικήτριες ομάδες από Αλβανία, Ισπανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Τουρκία. Εκεί, μια διεθνής επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις όλων των χωρών για να καταλήξει στην τελική Ευρωπαϊκή νικήτρια που θα κερδίσει ένα ταξίδι στο Λονδίνο.

Η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη του Ιδρύματος Vodafone στην Ελλάδα δήλωσε σχετικά: «Για ακόμη μια χρονιά ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός του Generation Next καλεί νέους και νέες από όλη την Ελλάδα να αξιοποιήσουν την τεχνολογία ως σύμμαχο για το κοινό καλό με αληθινό αίσθημα ευθύνης. Είμαστε βέβαιοι ότι η νέα γενιά θα μας αποδείξει πάλι με τον καλύτερο τρόπο πως παραμένει συνδεδεμένη και παρούσα, δίνοντας ευρηματικές και τεχνολογικά έξυπνες λύσεις για τη βελτίωση του κόσμου μας».

To πρόγραμμα Generation Next παρέχει στις/στους μαθητές/τριες από όλη την Ελλάδα τα εφόδια, ώστε με τη χρήση της τεχνολογίας να μπορέσουν να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και να φτιάξουν το αύριο που ονειρεύονται. Μέχρι σήμερα το Πρόγραμμα, με επίκεντρο την ψηφιακή πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, μετρά περισσότερους από 135.600 ωφελούμενους ενώ στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού έχουν δημιουργηθεί 962 καινοτόμα projects μαθητών/τριών.

Το Πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Generation Next επισκεφτείτε την ψηφιακή πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr.