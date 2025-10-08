Το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία αναδείχθηκε ως το κορυφαίο της Ελλάδας από τους αναγνώστες της βρετανικής έκδοσης του περιοδικού Condé Nast Traveller, κατακτώντας την πρώτη θέση στα Readers’ Choice Awards 2025, στην κατηγορία «Our Readers’ Favourite Hotels in Europe».

H διάκριση αυτή, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς προέρχεται από τις ψήφους χιλιάδων ταξιδιωτών, οι οποίοι αναγνώρισαν για ακόμη μία φορά την εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών και τον εμβληματικό χαρακτήρα του ιστορικού ξενοδοχείου. Το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία έχει τιμηθεί κατ’ επανάληψη από τον θεσμό τα προηγούμενα χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση και εμπιστοσύνη των διεθνών επισκεπτών του.

Το Condé Nast Traveller συγκέντρωσε περισσότερες από 182.500 συμμετοχές αναγνωστών από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι αξιολόγησαν τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες σε ολόκληρο τον κόσμο, αναδεικνύοντας τους προορισμούς που ανυπομονούν να επισκεφθούν ξανά.

Ο γενικός διευθυντής του ξενοδοχείου, Hom Parviz, αναφέρει σχετικά: «Η αναγνώριση αυτή από τους αναγνώστες του Condé Nast Traveller αποτελεί μεγάλη τιμή για όλη την ομάδα του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία. Αντανακλά τη συνέπεια, το πάθος και την αφοσίωσή μας να προσφέρουμε μια εμπειρία φιλοξενίας αντάξια της ιστορίας αυτού του ξενοδοχείου και των προσδοκιών των επισκεπτών μας».