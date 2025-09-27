Ισχυρή κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν έντονες βροχές και καταιγίδες από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και την Κυριακή, με δέκα περιοχές της χώρας στο επίκεντρο.

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 26-9-2025 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025),

στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),

την Αιτωλοακαρνανία,

τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και

τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων

Νωρίτερα, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης μιλώντας στο Open είπε ότι έρχεται μια «σημαντική κακοκαιρία» στη χώρα μας, κατά κύριο λόγο στη δυτική Ελλάδα. «Υπάρχει ένα βαρομετρικό χαμηλό προς την περιοχή νότια της Ιταλίας, που σιγά-σιγά θα αρχίσει να μετατοπίζεται και θα επηρεάσει και τη χώρα μας, στα δυτικά κυρίως, με μεγάλο όγκο νερό και ισχυρές καταιγίδες», είπε. Τα φαινόμενα μπορεί να συνοδεύονται από χαλαζόπτωση και κεραυνούς.

Την Κυριακή θα βρέξει και στην Αττική, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, όμως οι βροχές δεν θα είναι πολύ έντονες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο. Ωστόσο, τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα, από την οροσειρά της Πίνδου και πιο δυτικά, θα είναι έντονα. Το κύμα κακοκαιρίας θα διαρκέσει για ένα 24ωρο, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, όμως δεν θα μετατοπιστεί πιο ανατολικά.

Οι μετεωρολόγοι συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αναμένονται ακραία φαινόμενα κακοκαιρίας. Μάλιστα, όπως ανέφερε την Παρασκευή ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, τα μοντέλα δίνουν «σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα» και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από την Κυριακή τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

"Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα…"Καλό μεσημέρι!⚠️Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή… Posted by Γιώργος Τσατραφύλλιας on Friday, September 26, 2025

Άλλωστε, την Παρασκευή συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προχώρησε σε συστάσεις προς τους πολίτες, ενόψει της κακοκαιρίας. Νωρίτερα, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης είχε μιλήσει για μια επικείμενη «ακραία επικίνδυνη» κακοκαιρία.

Πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ ενώ στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή περίπου κατά 5 βαθμούς Κελσίου.