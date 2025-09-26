«Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα». Προειδοποιεί ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, μετά και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, το πρωί της Παρασκευής 26/09.

Θυμίζεται ότι το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27/09/25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28/09/25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε: «Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή 28/09 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό».

«Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη θάλασσα διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές», συμπλήρωσε.