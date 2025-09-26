Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Ο χάρτης με τις βροχές την Κυριακή τα ξημερώματα (Πηγή: Forecast Weather Greece)

Λαγουβάρδος: Μπαίνουμε στο φθινόπωρο, με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές

«Από, σήμερα, Παρασκευή, μπαίνουμε σε ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό στη χώρα μας. Καταρχάς, να τονίσουμε ότι την Παρασκευή και το Σάββατο περιμένουμε πολύ ενισχυμένους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, 7 και 8 μποφόρ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα και να πέσει η θερμοκρασία κατά 5 με 6 βαθμούς. Από τις θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών που ήταν λίγο πάνω τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, από σήμερα, το Σάββατο και μετά, θα πέσουμε κάτω από τα κανονικά, και για αρκετές ημέρες η θερμοκρασία θα είναι κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα», δήλωσε, εντωμεταξύ, ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος – διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

«Προσοχή σε νότιο Ιόνιο και τμήματα της Πελοποννήσου»

«Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, η περίοδος που χρειάζεται προσοχή είναι από το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή, κυρίως στα νησιά του Ιονίου –στα νότια νησιά του Ιονίου– και σε ένα αρκετά μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, κυρίως δυτικής και νότιας Πελοποννήσου. Εκεί φαίνεται, μέσα στις 24 ώρες από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το βράδυ, ότι υπάρχει πιθανότητα για κατά τόπους έντονα φαινόμενα και χρειάζεται αυξημένη προσοχή», σημειώνει.

Ο καιρός της Παρασκευής

Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών (meteo.gr), για την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Κεντρική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο και Βόρεια Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια, με τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 22 βαθμούς), 17 έως 25 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (έως τους 27 βαθμούς στη Θεσσαλία), 17 έως 30 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 19 έως 25 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 19 έως 28 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και στο Κεντρικό Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ και τοπικά μέτριοι 5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά τμήματα περιμένουμε την Παρασκευή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ και πρόσκαιρα σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 70-80 km/h).

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες περιμένουμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.