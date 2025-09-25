Δύσκολες αναμένονται οι συνθήκες του καιρού μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ένα κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει τη χώρα με έντονες καταιγίδες.

Μάλιστα, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης έγραψε σε ανάρτησή του πως ο καιρός θα είναι «ακραία επικίνδυνος» το επόμενο διάστημα, σημειώνοντας πως οι καταιγίδες που έρχονται αναμένεται να διαρκέσουν για πολλές ώρες -ακόμα και πάνω από μία ημέρα. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμύρες και απαιτείται πολλή προσοχή. «Δεν υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας απέναντι στα φυσικά φαινόμενα», τονίζει ο μετεωρολόγος.

Εξάλλου, ήδη είχε γίνει γνωστό από νωρίτερα πως οι βροχές και οι καταιγίδες έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν στα δυτικά της χώρας. Η κακοκαιρία αναμένεται να φτάσει στο μέγιστο επίπεδό της από το Σάββατο το μεσημέρι και την Κυριακή, με έμφαση στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Άλλωστε, και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του, κάνει λόγο για ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά και ισχυρούς βοριάδες στα ανατολικά της χώρας, αναφέροντας αναλυτικά τις περιοχές που θα βρίσκονται στο επίκεντρο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο.

Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας από τις ισχυρές καταιγίδες (από την Κυριακή τα ξημερώματα):

Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Ζάκυνθος.

Στη δεύτερη γραμμή:

Κεφαλονιά-Ιθάκη, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία.

Επίσης, υπάρχει κίνδυνος για προβλήματα στην ακτοπλοΐα κυρίως σε κεντρικό και βόρειο Αιγαίο την Παρασκευή και το Σάββατο.

Δείτε χάρτες με την κακοκαιρία που αναμένεται:

«Δεν φαίνεται να ξεμπερδεύουμε εύκολα με αυτήν την κακοκαιρία» – Οι περιοχές όπου χρειάζεται προσοχή τις επόμενες ημέρες

Κύματα βροχών και καταιγίδων άρχισαν να φτάνουν ήδη στα δυτικά της χώρας μας από το βαρομετρικό χαμηλό που πλήττει την περιοχή της Ιταλίας. «Η κακοκαιρία αυτή φαίνεται να μεγιστοποιεί τη δράση της από το Σάββατο το μεσημέρι και την Κυριακή και με έμφαση τα δυτικά τμήματα της χώρας, δηλαδή περιοχές που βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο δυτικά», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Από την Παρασκευή, «θα αντιμετωπίσουμε τον καιρό του βοριά, όπως λέμε. Όχι ακόμη το βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας, αλλά οι συγκλίσεις που θα εμφανίσουν οι αέριες μάζες στα πιο ανατολικά τμήματα, θα δώσουν κάποιες βροχές κυρίως προς τη Θεσσαλία, προς την περιοχή της βόρειας και κεντρικής Εύβοιας. Θα βγουν και κάποια φαινόμενα στο Ιόνιο».

Το Σάββατο από το μεσημέρι και μετά «θα εμφανίσει αρκετές δυσκολίες κυρίως για τα δυτικά τμήματα. Αυτή η κακοκαιρία που περιμένουμε θα αφορά στο μέγιστο της έντασής της κυρίως τη δυτική Ελλάδα, δηλαδή το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Ανατολικότερα περιμένουμε σαφώς κάποιες βροχές αλλά θα είναι πιο ήπια τα φαινόμενα».

Την Κυριακή, σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, χρειάζεται «μεγάλη προσοχή προς το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, προς τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, όπου περιμένουμε μεγάλο όγκο νερού. Ακραία φθινοπωρινός καιρός… δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσουμε και προβλήματα, πλημμυρικά επεισόδια σε εκείνες τις περιοχές».

Η ανάρτηση Μαρουσάκη:

ΑΚΡΑΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ

Το προγνωστικό μας σύστημα έχει αρχίσει πλέον και διαμορφώνει με αρκετά καλή εικόνα για το κύμα κακοκαιρίας που έχουμε μπροστά μας κι έτσι μπορούμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Από σήμερα το απόγευμα αναπτύσσεται ισχυρή βαροβαθμίδα προς την πλευρά του Αιγαίου με αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των βοριάδων οι οποίοι το διάστημα Παρασκευή – Σάββατο θα προσεγγίζουν και τα επίπεδα θυέλλης σε εντάσεις με έμφαση τα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου μας (αυξημένες πιθανότητες για απαγορευτικό). Από τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό – νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλλασες με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει.

Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι καταιγίδες θα δραστηριοποιηθούν για πολλές ώρες ανατροφοδοτούμενες συνεχώς από τις εκεί θαλάσσιες εκτάσεις μη μπορώντας να εκτονωθούν ανατολικότερα εξαιτίας και της βαρομετρικής διάταξης που αναμένεται να διαμορφωθεί (εκτιμώμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών).

Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα που αποτυπώνουν όσα αναλύσαμε παραπάνω.

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή και δεν υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας απέναντι στα φυσικά φαινόμενα!

Καλό υπόλοιπο ημέρας σε όλες και όλους!

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

“Ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά -θυελλώδεις βοριάδες στα ανατολικά…”

Καλημέρα!Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού.

Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας από τις ισχυρές καταιγίδες (από την Κυριακή τα ξημερώματα):

Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Ζάκυνθος.

Στη δεύτερη γραμμή:

Κεφαλονιά-Ιθάκη, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία.

Επίσης κίνδυνος για προβλήματα στην ακτοπλοΐα κυρίως σε κεντρικό και βόρειο Αιγαίο την Παρασκευή και το Σάββατο.

-Από το Σάββατο πέφτει αισθητά η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς.

Θα επανέλθω για επικαιροπόιηση.