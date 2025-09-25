Κύματα βροχών και καταιγίδων άρχισαν να φτάνουν ήδη στα δυτικά της χώρας μας από το βαρομετρικό χαμηλό που πλήττει την περιοχή της Ιταλίας. «Η κακοκαιρία αυτή φαίνεται να μεγιστοποιεί τη δράση της από το Σάββατο το μεσημέρι και την Κυριακή και με έμφαση τα δυτικά τμήματα της χώρας, δηλαδή περιοχές που βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο δυτικά», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Από την Παρασκευή, «θα αντιμετωπίσουμε τον καιρό του βοριά, όπως λέμε. Όχι ακόμη το βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας, αλλά οι συγκλίσεις που θα εμφανίσουν οι αέριες μάζες στα πιο ανατολικά τμήματα, θα δώσουν κάποιες βροχές κυρίως προς τη Θεσσαλία, προς την περιοχή της βόρειας και κεντρικής Εύβοιας. Θα βγουν και κάποια φαινόμενα στο Ιόνιο».

Το Σάββατο από το μεσημέρι και μετά «θα εμφανίσει αρκετές δυσκολίες κυρίως για τα δυτικά τμήματα. Αυτή η κακοκαιρία που περιμένουμε θα αφορά στο μέγιστο της έντασής της κυρίως τη δυτική Ελλάδα, δηλαδή το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Ανατολικότερα περιμένουμε σαφώς κάποιες βροχές αλλά θα είναι πιο ήπια τα φαινόμενα».

Την Κυριακή, σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, χρειάζεται «μεγάλη προσοχή προς το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, προς τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, όπου περιμένουμε μεγάλο όγκο νερού. Ακραία φθινοπωρινός καιρός… δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσουμε και προβλήματα, πλημμυρικά επεισόδια σε εκείνες τις περιοχές».

Όπως όλα δείχνουν, και η νέα εβδομάδα θα κυλήσει με διαστήματα βροχών και καταιγίδων. «Δεν φαίνεται να ξεμπερδεύουμε εύκολα από την επίδραση αυτής της κακοκαιρίας», κατέληξε ο μετεωρολόγος.

Την ίδια ώρα, για επιλεκτικά πρωτοβρόχια κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς. Όπως γράφει στο Χ, «μιλάμε όλο με ορισμούς για Rex και OmegaBlock, αλλά ξεχάσαμε μια λέξη που την λέγαμε πριν πολλά χρόνια. Πρωτοβρόχια!

Έρχονται καθυστερημένα και επιλεκτικά, ως προς τις περιοχές που θα επηρεάσουν, με πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες. Τα δυτικά θέλουν λίγη προσοχή».

Ο καιρός σήμερα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, με βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, στις Σποράδες και τις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία κατά τόπους θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 με 29 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, με βελτίωση το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη δυτική Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 και στην Κρήτη έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 26-09-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 7 και από το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου τους 26 με 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 27-09-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Κυριακή 28-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός τη Δευτέρα 29-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.