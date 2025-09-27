Μεγάλη αλλαγή θα σημειώσει ο καιρός από σήμερα, Σάββατο, καθώς από το βράδυ αναμένεται να ξεκινήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σε έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Ειδικότερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης μιλώντας στο Open είπε ότι έρχεται μια «σημαντική κακοκαιρία» στη χώρα μας, κατά κύριο λόγο στη δυτική Ελλάδα. «Υπάρχει ένα βαρομετρικό χαμηλό προς την περιοχή νότια της Ιταλίας, που σιγά-σιγά θα αρχίσει να μετατοπίζεται και θα επηρεάσει και τη χώρα μας, στα δυτικά κυρίως, με μεγάλο όγκο νερό και ισχυρές καταιγίδες», είπε. Τα φαινόμενα μπορεί να συνοδεύονται από χαλαζόπτωση και κεραυνούς.

Την Κυριακή θα βρέξει και στην Αττική, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, όμως οι βροχές δεν θα είναι πολύ έντονες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο. Ωστόσο, τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα, από την οροσειρά της Πίνδου και πιο δυτικά, θα είναι έντονα. Το κύμα κακοκαιρίας θα διαρκέσει για ένα 24ωρο, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, όμως δεν θα μετατοπιστεί πιο ανατολικά.

Οι προειδοποιήσεις μετεωρολόγων

Οι μετεωρολόγοι συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αναμένονται ακραία φαινόμενα κακοκαιρίας. Μάλιστα, όπως ανέφερε την Παρασκευή ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, τα μοντέλα δίνουν «σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα» και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από την Κυριακή τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

"Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα…"Καλό μεσημέρι!⚠️Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή… Posted by Γιώργος Τσατραφύλλιας on Friday, September 26, 2025

Άλλωστε, την Παρασκευή συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προχώρησε σε συστάσεις προς τους πολίτες, ενόψει της κακοκαιρίας. Νωρίτερα, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης είχε μιλήσει για μια επικείμενη «ακραία επικίνδυνη» κακοκαιρία.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό του Σαββάτου

Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ στο Ιόνιο, την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς και μόνο στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός : Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Ανεμοι : Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός : Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Από αργά το βράδυ στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Από αργά το βράδυ στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Ανεμοι : Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός : Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Ανεμοι : Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός : Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Ανεμοι : Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στις Κυκλάδες μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ.

: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στις Κυκλάδες μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός : Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.

: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια. Ανεμοι : Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ.

: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 και στα Δωδεκάνησα έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός : Λίγες νεφώσεις που το βράδυ τοπικά θα αυξηθούν.

: Λίγες νεφώσεις που το βράδυ τοπικά θα αυξηθούν. Ανεμοι : Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός : Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Ανεμοι : Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από τις πρωινές ώρες.

: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από τις πρωινές ώρες. Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ ενώ στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή περίπου κατά 5 βαθμούς Κελσίου.