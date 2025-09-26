

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3.7 της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Εύβοια ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική.

Η δόνηση σημειώθηκε 10 χιλιόμετρα βόρεια των Ζαράκων Ευβοίας με εστιακό βάθος 12 χλμ.

Υπενθυμίζεται ότι τα δεδομένα για τον σεισμό, που προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, είναι λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. Ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων.

