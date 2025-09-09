Σε πραγματικό χρόνο παρακολουθεί την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στον Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσω του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ( http://www.geophysics.geol.uoa.gr).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα ξημερώματα της 9ης Σεπτεμβρίου 2025, στις 00:27:58 ώρα Ελλάδος (8/9/2025 21:27:58 GMT), σημειώθηκε σεισμική δόνηση τοπικού μεγέθους ML=5.3 με επίκεντρο 41 χλμ βορειοανατολικά της Αθήνας, 55 χλμ ανατολικά-νοτιοανατολικά της Χαλκίδας, 15 χλμ βορειοανατολικά του Μαραθώνα, 11 χλμ βορειοδυτικά των Στύρων και 8 χλμ βορειοδυτικά των Νέων Στύρων, στον υποθαλάσσιο χώρο μεταξύ του Νότιου Ευβοϊκού Κόλπου και του Κόλπου των Πεταλιών. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 13 χλμ.

Η Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου του ΟΑΣΠ συνεδρίασε εκτάκτως την ίδια ημέρα (09/09/2025, 01:00) για να εξετάσει τα δεδομένα. Σύμφωνα με την ομόφωνη εκτίμησή της, η σεισμική δόνηση προήλθε από περιοχή μέτριας σεισμικότητας χωρίς σημαντικά ιστορικά προηγούμενα, αλλά έγινε ιδιαίτερα αισθητή λόγω της εγγύτητας του επικέντρου με την Αττική. Έχει ήδη εκδηλωθεί μικρός αριθμός μετασεισμών και είναι πιθανή η συνέχισή τους. Η Επιτροπή ανέφερε ότι θα παρακολουθεί την εξέλιξη και θα συνεδριάσει εκ νέου εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Σε κάθε περίπτωση , για θέματα αντισεισμικής προστασίας, οι πολίτες καλούνται να ανατρέχουν στις επίσημες οδηγίες του ΟΑΣΠ (www.oasp.gr) και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).

Από το Εργαστήριο υπενθυμίστηκε ότι ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός τόσο στην Αττική όσο και στη Νότια Εύβοια: «Οι υψηλότερες εντάσεις εκτιμώνται στην περιοχή Αγ. Μαρίνας – Μαραθώνα και στα Νέα Στύρα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν περίπου την ένταση I=V της Ευρωπαϊκής Μακροσεισμικής Κλίμακας EMS, ενώ οι μέγιστες τιμές εδαφικής επιτάχυνσης στις περιοχές αυτές εκτιμώνται στα ~5-10% g (Σχήμα 4). Στην Αθήνα η ένταση ήταν της τάξης του I=IV. Σημειώνεται ότι η ένταση είναι μέτρο της αισθητότητας και καταστρεπτικότητας του σεισμού, ενώ το μέγεθος είναι μέτρο της ενέργειας που εκλύθηκε στη σεισμική εστία».

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, ο μηχανισμός γένεσης του σεισμού, όπως υπολογίστηκε από το Εργαστήριο Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ, καθώς και από άλλα ινστιτούτα, υποδηλώνει «πλαγιο-κανονική διάρρηξη».

Ειδικότερα, αναφέρεται: «Το μέγεθος σεισμικής ροπής εκτιμάται σε Mw=5.1-5.4. Με βάση τις προκαταρκτικές λύσεις για τον μηχανισμό γένεσης του σεισμού, οι δύο περιπτώσεις για το επίπεδο του ρήγματος είναι:

1. Διεύθυνση ΔΝΔ-ΑΒΑ με κλίση ~60°-80° προς ΝΝΑ και σημαντική δεξιόστροφη οριζόντια συνιστώσα.

2. Διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ με κλίση ~35°-60° προς ΒΑ και σημαντική αριστερόστροφη οριζόντια συνιστώσα.

Η δεύτερη περίπτωση δείχνει πιο πιθανή, καθώς η διεύθυνση συνάδει με εκείνη των χαρτογραφημένων τοπικών ρηγμάτων. Αντίστοιχης ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης κανονικά (ή πλαγιοκανονικά) ρήγματα, με αυτό που έδωσε τον σημερινό σεισμό, είναι γνωστά στην ευρύτερη περιοχή των επικέντρων του κύριου σεισμού και των μετασεισμών, τόσο στον χερσαίο χώρο (π.χ. Νήσος Στύρα) όσο και στον υποθαλάσσιο χώρο (π.χ. ανάμεσα στις Νήσους Στύρα και Καβαλλιανή, ή στην παραλιακή ζώνη της ακτογραμμής βόρεια από τα Νέα Στύρα), αλλά και στον εγγύς χώρο της παραλιακής ζώνης της ΒΑ Αττικής (παραλία Βαρνάβα – Αγία Μαρίνα)».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αναφέρεται επίσης ότι μερικές ώρες πριν από τον σεισμό ML=5.3 9/9/2025 00:27:58 ώρα Ελλάδος, είχαν προηγηθεί τουλάχιστον 3 μικρότεροι σεισμοί στον ίδιο εστιακό χώρο, με τον μεγαλύτερο προσεισμό από αυτούς να έχει εκδηλωθεί στις 8/9/2025 22:17:36 ώρα Ελλάδος (19:17:36 GMT), με μέγεθος ML=2.5 (Σχήμα 7). Μέχρι τις 10:30 (ώρα Ελλάδος) της 9/9/2025, είχαν σημειωθεί 13 μετασεισμοί με μέγεθος ΜL≥2.0, και αρκετοί μικρότεροι, με μεγαλύτερο μέγεθος μετασεισμού το ΜL=2.8.

«Το δυναμικό των ρηγμάτων της περιοχής του Νότιου Ευβοϊκού Κόλπου, όπου εκδηλώθηκε ο σεισμός της 9ης Σεπτεμβρίου 2025, δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό. Επομένως, εφόσον δεν υπάρξει μετανάστευση επικέντρων, ο σεισμός ML=5.3 που εκδηλώθηκε ήταν, με υψηλή πιθανότητα, ο κύριος σεισμός», καταλήγει η ανακοίνωση.

