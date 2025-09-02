Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα σε χώρο επιχείρησης στο Περιστέρι, επί της οδού Χρυσοστόμου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:25 σε βιοτεχνία με υφάσματα και λευκά είδη, ενώ ένα άτομο από παρακείμενο κτίριο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σισμανόγλειο» με αναπνευστικά λόγω των καπνών.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η αστυνομία στο Περιστέρι.

Ειδικότερα, λόγω της φωτιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Χρυσοστόμου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Άνθιμου Γαζή.