Σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κρίση των Ιμίων, το πιο οριακό επεισόδιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων στη μεταπολιτευτική περίοδο. Μια αλληλουχία κινήσεων, συμβολισμών και λαθών εκτίμησης έφερε Ελλάδα και Τουρκία μια ανάσα από τη σύγκρουση, πριν επιβληθεί ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης που επέστρεψε την περιοχή στο προ της κρίσης καθεστώς, αφήνοντας όμως πίσω του μια ανοιχτή πληγή, τρεις νεκρούς και μια νέα, μόνιμη σκιά στο Αιγαίο.

Χριστούγεννα 1995: Η σπίθα που άναψε

Το χρονικό ξεκινά στις 25 Δεκεμβρίου 1995, όταν το τουρκικό φορτηγό πλοίο «Figen Akat» προσαράζει κοντά στις βραχονησίδες Ίμια. Ο πλοίαρχος αρνείται αρχικά την ελληνική συνδρομή, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε τουρκικά χωρικά ύδατα, πριν τελικά το πλοίο αποκολληθεί στις 28 Δεκεμβρίου με βοήθεια ελληνικής εταιρείας ρυμούλκησης και οδηγηθεί στο τουρκικό λιμάνι του Güllük.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Άγκυρα αποστέλλει ρηματική διακοίνωση, με την οποία εγείρει ζήτημα κυριαρχίας, ενώ η ελληνική πλευρά απαντά απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς. Η υπόθεση, που αρχικά μοιάζει να αφορά ένα ναυτικό ατύχημα και μια διαφωνία αρμοδιότητας, μετατρέπεται σταδιακά σε πολιτικό και διπλωματικό τεστ.

Ιανουάριος 1996: από τη διπλωματία στη «μάχη της σημαίας»

Η ένταση εκρήγνυται δημοσίως στα τέλη Ιανουαρίου, όταν το ζήτημα περνά από τις διακοινώσεις στα δελτία ειδήσεων. Έπειτα από την ύψωση ελληνικής σημαίας στις βραχονησίδες, Τούρκοι δημοσιογράφοι αποβιβάζονται στις 27 Ιανουαρίου, υποστέλλουν την ελληνική σημαία και υψώνουν τουρκική, μπροστά στις κάμερες. Την ίδια ημέρα, Έλληνες βατραχάνθρωποι επαναφέρουν την ελληνική σημαία και η περιοχή γεμίζει πολεμικά πλοία, ενώ οι τόνοι σε Αθήνα και Άγκυρα ανεβαίνουν επικίνδυνα.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η κρίση παύει να είναι επικοινωνιακή. Και οι δύο πλευρές μετακινούν ναυτικές μονάδες στην περιοχή, ανεβάζουν επίπεδα επιφυλακής και αποτυπώνουν έμπρακτα την αποφασιστικότητά τους, με φόντο μια περίοδο πολιτικής ρευστότητας και στις δύο χώρες.

31 Ιανουαρίου 1996: η νύχτα που όλα κρίθηκαν

Τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου, Τούρκοι κομάντος αποβιβάζονται στη μία από τις δύο βραχονησίδες, κίνηση που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού και ανεβάζει την κρίση στο υψηλότερο σημείο της. Την ίδια νύχτα, ελληνικό ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού απονηώνεται περίπου στις 04:50, μέσα σε δύσκολο καιρό, για αναγνώριση. Σύμφωνα με μαρτυρία του τότε κυβερνήτη της φρεγάτας «Ναυαρίνον», το πλήρωμα εντοπίζει τουρκική ομάδα περίπου 10 ατόμων, λαμβάνει εντολή επιστροφής, αναφέρει ένδειξη βλάβης και λίγο αργότερα το ελικόπτερο πέφτει στη θάλασσα.

Νεκροί ανασύρονται και οι τρεις του πληρώματος, ο υποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο υποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός. Η επίσημη εκδοχή που κυριάρχησε έκτοτε μιλά για δυσμενείς συνθήκες και απώλεια προσανατολισμού σε μια εξαιρετικά απαιτητική νυχτερινή αποστολή, ενώ η υπόθεση συνέχισε κατά καιρούς να τροφοδοτεί συζητήσεις και υποθέσεις.

Η αποκλιμάκωση και η φόρμουλα «χωρίς σημαίες»

Την ίδια ημέρα, οι ΗΠΑ παρεμβαίνουν για να αποτραπεί η επόμενη κίνηση που θα μπορούσε να γίνει πυροκροτητής πολέμου. Η διαμεσολάβηση οδηγεί σε συμφωνία αμοιβαίας αποχώρησης δυνάμεων και επιστροφής στο προ της κρίσης καθεστώς, δηλαδή χωρίς στρατιώτες και χωρίς σημαίες στις βραχονησίδες. Η φόρμουλα που έμεινε ως σύνοψη εκείνης της γραμμής ήταν η φράση «No ships, no troops, no flags», που αποδίδεται ως «όχι πλοία, όχι στρατεύματα, όχι σημαίες».

Γιατί τα Ίμια έγιναν σημείο καμπής

Η κρίση δεν «έλυσε» τίποτα. Αντίθετα, άφησε ως κληρονομιά ένα γκρίζο πεδίο αμφισβήτησης, το οποίο αποτυπώθηκε τα επόμενα χρόνια στον δημόσιο λόγο και στις επιχειρησιακές πρακτικές στο Αιγαίο. Για την Αθήνα, το νομικό πλαίσιο είναι σαφές και θεμελιώνεται σε διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες, όπως η Συνθήκη της Λωζάννης, οι ιταλοτουρκικές ρυθμίσεις του 1932 και η Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, μέσω των οποίων τα Δωδεκάνησα και οι παρακείμενες νησίδες περιέρχονται στην Ελλάδα.

Η Άγκυρα, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι υπάρχουν νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο των οποίων το καθεστώς κυριότητας δεν έχει καθοριστεί με τρόπο που να κλείνει οριστικά το ζήτημα, αμφισβητώντας ειδικά την ισχύ και τις διαδικασίες γύρω από τα έγγραφα του 1932. Αυτή η αντίληψη αποτέλεσε, στη δική της αφήγηση, τον πυρήνα του προβλήματος που αναδύθηκε με αφορμή το περιστατικό στα Ίμια.

Το πολιτικό αποτύπωμα και η μνήμη των τριών

Στην Ελλάδα, η κρίση σημάδεψε την πολιτική συζήτηση για χρόνια. Η αίσθηση ότι η χώρα βρέθηκε στο όριο, το σοκ της απώλειας του πληρώματος και ο τρόπος με τον οποίο «σφραγίστηκε» η εκτόνωση, δημιούργησαν ένα μίγμα οργής, πένθους και αυτοκριτικής που παραμένει ζωντανό. Ακόμη και η κοινοβουλευτική αποτίμηση της νύχτας εκείνης έμεινε στην ιστορία και για τη φράση του Κώστα Σημίτη «θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών», που προκάλεσε τότε έντονες αντιδράσεις.

Τριάντα χρόνια μετά, τα Ίμια συνεχίζουν να λειτουργούν ως υπενθύμιση του πόσο γρήγορα μπορεί να ξεφύγει μια ελληνοτουρκική κρίση, όταν ο συμβολισμός, η επικοινωνία και οι κινήσεις στο πεδίο μπλέκονται σε έναν φαύλο κύκλο. Και παραμένουν, πάνω απ’ όλα, μια ιστορία που καταλήγει σε τρία ονόματα, τα οποία κάθε επέτειος επαναφέρει με τον ίδιο κόμπο στον λαιμό.

Ακούστε εδώ το podcast του Newsbeast με τον Ιωάννη Εγκολφόπουλο: Τι έγινε στα Ίμια τη βραδιά της μεγάλης κρίσης: Μια συγκλονιστική αφήγηση από τον κυβερνήτη της φρεγάτας Αδρίας