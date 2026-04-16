Η BEWISE ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο ACTIX (Advanced Cyber Threat Information eXchange), ως μέλος ενός ισχυρού διεθνούς consortium, σηματοδοτώντας την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες και χρηματοδοτείται από το ECCC – European Cyber Security Competence Center, με στόχο την ανάπτυξη προηγμένων λύσεων κυβερνοασφάλειας για κρίσιμους ευρωπαϊκούς τομείς.

Αυτές οι λύσεις, ανεξάρτητα από τον τομέα, αναπτύσσονται σε διάφορα περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και μεγάλων δεδομένων (Big Data), σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ. Στον πυρήνα τους βρίσκεται μια πλατφόρμα Cyber Threat Intelligence (CTI) που διευκολύνει την εσωτερική κοινή χρήση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την εξωτερική διαμοίραση μέσω μορφών STIX/TAXII. Το σύστημα θα παρουσιαστεί στον τομέα των μεταφορών (πληροφορική αεροδρομίων και ταξιδιών), ο οποίος θεωρείται κρίσιμος βάσει της οδηγίας NIS2.

Το consortium του ACTIX συντονίζεται από την AMADEUS SAS, παγκόσμιο πάροχο λύσεων πληροφορικής για κρίσιμες υποδομές στον ταξιδιωτικό κλάδο, και πλαισιώνεται από πέντε καινοτόμες τεχνολογικές επιχειρήσεις: HARFANGLAB (Γαλλία), Nitro Agility (Ιταλία), INFOTREND (Κύπρος), LSEC – Leaders in Security (Βέλγιο) και, από την Ελλάδα, τη BEWISE, οι οποίες συμβάλλουν με εξειδικευμένα δομικά στοιχεία για την ανάπτυξη της πλατφόρμας CTI.

Το έργο αναπτύσσει τεχνολογία αιχμής μέσω στοιχείων ασφαλείας ενισχυμένων με Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), τα οποία επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη ανίχνευση απειλών, την παρακολούθηση ανίχνευσης EDR και bot, τον έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων, την ανίχνευση ανωμαλιών και τις δυνατότητες έρευνας με την υποστήριξη του Large Language Models (LLM).

Παράλληλά, το ACTIX διεξάγει τακτικές αξιολογήσεις χρησιμοποιώντας δοκιμές αντιπαράθεσης και μετρήσεις δίκαιης μεταχείρισης για να διασφαλίσει την ανθεκτικότητα του μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης και τη συμμόρφωση με τον Νόμο περί Τεχνητής Νοημοσύνης της ΕΕ (EU AI Act).

Το έργο αναδεικνύει την ευρωπαϊκή τεχνολογική κυριαρχία στην κυβερνοασφάλεια ενισχύοντας τις ικανότητες μέσω της ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης, της διασύνδεσης των συστημάτων ασφαλείας, της τυποποίησης πρωτοκόλλων και της ανάπτυξης σε ευαίσθητες υποδομές σε αρκετούς κρίσιμους τομείς, ξεκινώντας από τα αεροδρόμια.

Το διήμερο 20-21 Ιανουαρίου 2026 είχε πραγματοποιηθεί το kick-off του έργου, με φυσική παρουσία, στις εγκαταστάσεις Έρευνας και Ανάπτυξης της AMADEUS στη Νίκαια της Γαλλίας, όπου τέθηκαν επί τάπητος οι στόχοι, οι προκλήσεις και το πλαίσιο συνεργασίας του έργου. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν, ο καθένας από την πλευρά της εκάστοτε εταιρείας, το expertise τους, το ρόλο στο έργο και δεσμεύθηκαν για ομαλή συνεργασία με κοινό στόχο την επιτυχημένη εκτέλεση του έργου.

Το έργο ACTIX υποστηρίζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη (Digital Europe Programme) και συμβάλλει στην ανάπτυξη και την υλοποίηση βασικών καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών για την κυβερνοασφάλεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη (Digital Europe Programme) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιχορήγησης με αριθμό 101249175.