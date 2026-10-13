Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε τις μεγάλες οικονομίες, κυρίως τις ΗΠΑ και την Κίνα, για τα ελλείμματά τους.

Στην έκθεσή του «World Economic Outlook», το ΔΝΤ προέβλεψε την Τρίτη ότι ο καθαρός δανεισμός των ανεπτυγμένων οικονομιών θα φθάσει το 5,2% του ΑΕΠ φέτος, το υψηλότερο ποσοστό από το 2021, όταν ο κόσμος βρισκόταν υπό την επίδραση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας.

Επιπλέον, τα ελλείμματα στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα φτάσουν ή θα ξεπεράσουν το 8% του ΑΕΠ το 2026, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα δανεισμού σε σύγκριση με ορισμένους εθνικούς δείκτες, έγραψαν οι Financial Times.

Οι προβλέψεις καταδεικνύουν επιδείνωση σε σχέση με την έκθεση του ΔΝΤ του Απριλίου και έρχονται μετά από μήνες αναταραχής στις παγκόσμιες αγορές χρέους. Οι αποδόσεις έχουν σημειώσει άνοδο, καθώς στις αγορές επικρατεί ανησυχία σχετικά με το αυξανόμενο δημόσιο χρέος, τον πληθωρισμό και την επιθετική χρηματοδότηση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η παγκόσμια οικονομία έχει δείξει ανθεκτικότητα, αλλά αυτή η ανθεκτικότητα φτάνει στα όριά της», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Σιλβάνα Τενρέιρο, σε συνέντευξη Τύπου.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι, ενώ η παγκόσμια οικονομία έχει αντέξει το πετρελαϊκό σοκ, εν μέρει χάρη στην επενδυτική άνθηση που οφείλεται στην τεχνητή νοημοσύνη, οι κίνδυνοι που συνδέονται με το δημόσιο χρέος αυξάνονται, καθώς το παγκόσμιο δημόσιο χρέος οδεύει προς το 100% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

«Είναι επείγον να δοθεί εκ νέου έμφαση στην αποκατάσταση του δημοσιονομικού περιθωρίου, δεδομένου του αυξημένου χρέους, του υψηλότερου κόστους δανεισμού, των πολλαπλασιαζόμενων απαιτήσεων στους δημόσιους προϋπολογισμούς και της αυξημένης αβεβαιότητας», ανέφερε το ΔΝΤ.

Το ΔΝΤ πρόσθεσε ακόμη ότι, με την αύξηση του δημοσιονομικού κόστους και την εντατικοποίηση των εκλογικών πιέσεων σε πολλές χώρες, «οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν εκ νέου εκκλήσεις να διευκολύνουν την αύξηση του δημόσιου δανεισμού ή να ανεχθούν πληθωρισμό πάνω από τον στόχο».

Η ανάπτυξη θα παραμείνει σχετικά ανθεκτική φέτος, ανέφερε το ΔΝΤ, το οποίο αναθεώρησε ελαφρώς προς τα πάνω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα, στο 3,1% για φέτος. Η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 3,4% το 2027, σύμφωνα με τις προβλέψεις του.

Μέρος της εξήγησης είναι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. «Ωστόσο, είναι απίθανο η δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης να ωφελήσει όλες τις οικονομίες εξίσου», προειδοποίησε το ΔΝΤ.