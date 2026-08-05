Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε η ΔΕΗ κατά το α΄ εξάμηνο του 2026, με το προσαρμοσμένο EBITDA να ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ, έναντι 1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 0,4 δισ. ευρώ από 0,2 δισ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η ισχυρή κερδοφορία αντανακλά την ανθεκτικότητα του καθετοποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου του oμίλου και την αυξανόμενη συνεισφορά των επενδύσεων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 86% κατευθύνθηκε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), στην ευέλικτη παραγωγή και στα δίκτυα διανομής. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, η επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να επιταχυνθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του επενδυτικού πλάνου.

Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ ανήλθε σε 7,3 GW στο τέλος του α΄ εξαμήνου, αυξημένη κατά 1 GW σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 58% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του ομίλου. Με την ολοκλήρωση νέων έργων και τις πρόσφατες συμφωνίες εξαγοράς, η εγκατεστημένη ισχύς διαμορφώνεται σε 7,8 GW σε pro forma βάση τον Αύγουστο του 2026, ενώ επιπλέον έργα συνολικής ισχύος 7,4 GW βρίσκονται υπό κατασκευή, έτοιμα προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου ολοκληρώθηκαν δύο σταθμοί αποθήκευσης ενέργειας στη Φλώρινα συνολικής ισχύος 98 MW, το υβριδικό έργο φωτοβολταϊκής παραγωγής και αποθήκευσης στην Αστυπάλαια, καθώς και φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 22 MW στην Ιταλία. Μετά την περίοδο αναφοράς ολοκληρώθηκαν επίσης δύο φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 151 MW στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Παράλληλα, ο όμιλος προχώρησε σε σειρά συμφωνιών που ενισχύουν την παρουσία του στην Ελλάδα και διευρύνουν τη δραστηριότητά του στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στην Ελλάδα συμφώνησε με τη MORE την απόκτηση έξι αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 107 MW, καθώς και του υπόλοιπου 51% εταιρειών ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 1.175 MW, στις οποίες ήδη κατείχε το 49%.

Στην Ουγγαρία, η ΔΕΗ συμφώνησε με τη Greenvolt την απόκτηση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 57,5 MW, με δικαίωμα εξαγοράς παρακείμενου έργου αποθήκευσης 49 MW τετράωρης διάρκειας. Στην Πολωνία υπέγραψε συμφωνία με την EDP Renewables για την απόκτηση λειτουργούντος χαρτοφυλακίου αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων περίπου 175 MW, καθώς και φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 102 MW υπό ανάπτυξη.

Οι συμφωνίες τελούν υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης και, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, αποτελούν σημαντικά βήματα για τη δημιουργία μιας ενιαίας περιφερειακής πλατφόρμας καθαρής ενέργειας, ενισχύοντας τη γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου παραγωγής.

Στο πεδίο της χρηματοοικονομικής θέσης, ο δείκτης Καθαρό Χρέος προς EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,2x, σημαντικά χαμηλότερα από το όριο του 3,5x που προβλέπει η χρηματοοικονομική πολιτική του ομίλου. Μετά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 2,7 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026, ενισχύοντας, σύμφωνα με τη διοίκηση, τη χρηματοοικονομική ευελιξία του ομίλου παρά το υψηλό επίπεδο επενδύσεων.

Η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τους στόχους της για το 2026, εκτιμώντας ότι το προσαρμοσμένο EBITDA θα διαμορφωθεί στα 2,4 δισ. ευρώ, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας στα 0,7 δισ. ευρώ και το μέρισμα στα 0,80 ευρώ ανά μετοχή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του ομίλου, με ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και ουσιαστική πρόοδο στη μετάβαση προς ένα καθαρότερο, πιο ευέλικτο και γεωγραφικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παραγωγής. Όπως ανέφερε, μετά την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ξεκινά η υλοποίηση του νέου επενδυτικού πλάνου έως το 2030, ενώ οι συμφωνίες για την είσοδο στις αγορές της Ουγγαρίας και της Πολωνίας αποτελούν τα πρώτα συγκεκριμένα βήματα για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της ΔΕΗ στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Αύξηση παραγωγής από ΑΠΕ, επενδύσεις στα δίκτυα και επέκταση σε οπτικές ίνες και ηλεκτροκίνηση

Σημαντική ενίσχυση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, πρόοδο στον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής, καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτροκίνησης κατέγραψε η ΔΕΗ κατά το α΄ εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος.

Εμπορία

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 1,5% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2025, κυρίως λόγω των ηπιότερων καιρικών συνθηκών τον Ιούνιο του 2026. Στη Ρουμανία, η ζήτηση υποχώρησε κατά 2,5%, αντανακλώντας κυρίως τις ηπιότερες καιρικές συνθήκες κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Στην Ελλάδα, το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στη λιανική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στο 49%, έναντι 50% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα το μερίδιο ανήλθε επίσης στο 49% τον Ιούνιο του 2026, από 50% έναν χρόνο νωρίτερα. Ανά κατηγορία τάσης, το μερίδιο διαμορφώθηκε σε 14% στην Υψηλή Τάση, 36% στη Μέση Τάση και 63% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 16%, 35% και 62% αντίστοιχα το 2025.

Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στο 14%, από 16% το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον λιανικής αγοράς.

Παραγωγή

Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του ομίλου αυξήθηκε κατά 1,3 TWh και διαμορφώθηκε στις 11,1 TWh, εκ των οποίων 1,3 TWh προήλθαν από τις διεθνείς δραστηριότητες.

Η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε σημαντικά στις 5,8 TWh, από 3,2 TWh το α΄ εξάμηνο του 2025, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 52% της συνολικής παραγωγής του Ομίλου, έναντι 32% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην ενισχυμένη παραγωγή των μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων, η οποία αυξήθηκε κατά 156% λόγω των ευνοϊκών υδρολογικών συνθηκών του πρώτου τριμήνου. Παράλληλα, η αιολική παραγωγή αυξήθηκε κατά 16%, ενώ η παραγωγή από φωτοβολταϊκά ενισχύθηκε κατά 36%, υποστηριζόμενη από τη νέα εγκατεστημένη ισχύ, παρά τα χαμηλότερα επίπεδα ηλιοφάνειας στη Ρουμανία.

Η αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ, σε συνδυασμό με τη μείωση της θερμικής παραγωγής, μετατόπισε περαιτέρω το ενεργειακό μείγμα του ομίλου. Η παραγωγή από φυσικό αέριο περιορίστηκε στις 2,9 TWh, από 3,7 TWh, ενώ η παραγωγή από πετρελαϊκές μονάδες μειώθηκε στη 1 TWh, από 1,6 TWh, κυρίως λόγω της λειτουργίας της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής. Η λιγνιτική παραγωγή παρέμεινε σταθερή στις 1,4 TWh.

Ως αποτέλεσμα, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την ηλεκτροπαραγωγή μειώθηκαν κατά 18%, στα 3,9 εκατ. τόνους, ενώ η ένταση εκπομπών περιορίστηκε στους 0,35 τόνους CO2 ανά παραγόμενη MWh, από 0,49 τόνους CO2/MWh το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας μείωση 28%.

Στην Ελλάδα, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παρέμεινε στο 31%, ενώ στη Ρουμανία το μέσο μερίδιο στην παραγωγή από ΑΠΕ διατηρήθηκε στο 23%.

Διανομή

Οι επενδύσεις στα δίκτυα διανομής ανήλθαν σε 0,6 δισ. ευρώ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την ψηφιοποίηση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικτύων σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Στην Ελλάδα, ο δείκτης SAIDI διαμορφώθηκε στα 60 λεπτά, από 58 λεπτά το αντίστοιχο διάστημα του 2025, και ο δείκτης SAIFI στις 0,87 φορές, από 0,72 φορές, επηρεασμένος από τις βλάβες που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Στη Ρουμανία, οι δύο δείκτες παρουσίασαν βελτίωση, με τον SAIDI να διαμορφώνεται στα 35 λεπτά από 36 λεπτά και τον SAIFI στις 0,90 φορές από 0,96 φορές.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, με τη διείσδυσή τους να αυξάνεται στο 23% στην Ελλάδα, από 16% το πρώτο εξάμηνο του 2025, και στο 63% στη Ρουμανία, από 58%.

Τηλεπικοινωνίες

Η ΔΕΗ FiberGrid ανέπτυξε περαιτέρω το δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), το οποίο αποτελεί πλέον το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Το αποτύπωμά του έφθασε τα 2,05 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έναντι 1,3 εκατ. στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Περισσότερα από 1,3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι ήδη έτοιμα να λάβουν υπηρεσίες, ενώ στόχος της εταιρείας είναι η κάλυψη περισσότερων από 3,8 εκατ. έως το τέλος του 2028.

Τον Ιούνιο, η ΔΕΗ και η Vodafone Ελλάδας υπέγραψαν μη δεσμευτικό πλαίσιο βασικών όρων για τη διερεύνηση της δημιουργίας κοινής εταιρείας, η οποία θα συνδυάζει τις δραστηριότητες των ΔΕΗ FiberGrid και Fiber2All.

Ηλεκτροκίνηση

Η ΔΕΗ διατηρεί το μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, ενώ συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία της και στη Ρουμανία.

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026, το δίκτυο φόρτισης στις δύο χώρες αριθμούσε 4.735 σημεία φόρτισης, καταγράφοντας αύξηση 35% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.