Πρόστιμο ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων επιβλήθηκε στην HSBC, γιατί ο βρετανικός τραπεζικός κολοσσός απέτυχε να προστατεύσει πελάτες της από απατεώνες.

Η Αυστραλιανή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ASIC) κίνησε τη νομική διαδικασία το 2024, κατηγορώντας την τράπεζα για «ευρέως διαδεδομένες και συστημικές αδυναμίες» στην προστασία των πελατών που είχαν στοχοποιηθεί από απατεώνες.

Η HSBC παρότι αναμενόταν να αμφισβητήσει τη νομική διαδικασία, τελικά παραδέχτηκε τις «σοβαρές παραλείψεις» που εντοπίστηκαν, οι οποίες περιλάμβαναν ισχυρισμούς ότι τα εσωτερικά της συστήματα διέθεταν ανεπαρκείς ελέγχους και ότι είχε παραβιάσει τις νομικές της υποχρεώσεις, καθώς δεν ανταποκρίθηκε εγκαίρως στα παράπονα των πελατών.

«Πρόκειται για μία από τις πρώτες υποθέσεις αυτού του είδους παγκοσμίως και στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι η προστασία των πελατών από τις απάτες αποτελεί βασική ευθύνη των τραπεζών», δήλωσε η Σάρα Κορτ, πρόεδρος της ASIC.

«Οι φερόμενες παραλείψεις της HSBC έκαναν τους πελάτες πιο ευάλωτους σε απάτες, τους κόστισαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια και τους ανάγκασαν να περιμένουν μήνες για να μάθουν τι είχε συμβεί στα χρήματά τους», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Δημοσίευμα των Financial Times ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια, η HSBC έχει υποστεί μια σειρά κυρώσεων από τις ρυθμιστικές αρχές. Τον Ιανουάριο του 2024, η Τράπεζα της Αγγλίας της επέβαλε πρόστιμο ύψους 57,4 εκατομμυρίων λιρών για την αποτυχία της να προστατεύσει τις καταθέσεις των πελατών της, ενώ το 2021 της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 64 εκατομμυρίων λιρών στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω ελλείψεων στους ελέγχους της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την ASIC, οι αναφορές για μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές της HSBC αυξήθηκαν κατά 380% από τις αρχές του 2023 έως το τέλος του 2024, κυρίως λόγω απάτης με πλαστοπροσωπία.

Η ρυθμιστική αρχή ανέφερε παραδείγματα, μεταξύ των οποίων μια 51χρονη οδοντοτεχνίτρια που έχασε 47.000 δολάρια Αυστραλίας –σχεδόν όλες τις αποταμιεύσεις της– και ένα ζευγάρι πενηντάρηδων που έχασε 48.000 δολάρια Αυστραλίας όταν τα χρήματα μεταφέρθηκαν από το στεγαστικό τους δάνειο.

Το δικαστήριο ανέφερε ότι οι πελάτες που επλήγησαν είχαν εκφράσει αίσθημα δυσφορίας, ενοχής και πανικού μετά την απάτη που υπέστησαν, ενώ ορισμένοι αναγκάστηκαν να δανειστούν χρήματα ή να αναλάβουν επιπλέον εργασία για να ανταποκριθούν στις δόσεις των δανείων τους. Ορισμένοι επίσης δεν είχαν πλέον πρόσβαση στους λογαριασμούς τους μετά την αναφορά των περιπτώσεων απάτης.