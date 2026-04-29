Αντίστροφη μέτρηση για όσους δεν έχουν καταθέσει αίτηση για το fuel pass 2026, καθώς η σχετική πλατφόρμα θα κλείσει αύριο Πέμπτη 30 Απριλίου.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ τους.

Στις αιτήσεις τίθεται θέμα εισοδηματικών κριτηρίων για τη λήψη του, με το ύψος της επιδότησης να ξεκινά από τα 25 ευρώ και να φτάνει ακόμα και τα 60.

Το εισοδηματικό όριο τίθεται στις 25.000 ευρώ για τους άγαμους και στις 35.000 ευρώ για τα ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει περίπου τις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσαύξηση.

Το ποσό (μέσω της ψηφιακής κάρτας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέρα από την προμήθεια αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης, υγραερίου από πρατήρια καυσίμων και σε μέσα μαζικής μεταφοράς όπως και σε ταξί.