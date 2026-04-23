Με «μαξιλάρι» 1 δισ. ευρώ κατευθύνεται η κυβέρνηση προς τη ΔΕΘ, υπό την προϋπόθεση ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι πιέσεις στο ενεργειακό κόστος δεν θα επιβάλουν νωρίτερα νέα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η υπεραπόδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2025 δεν κάλυψε μόνο τα 8 νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε χθες (22/4) η κυβέρνηση, αλλά δημιουργεί και πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις που σχεδιάζονται για τον Σεπτέμβριο.

Από το υπερπλεόνασμα των 3 δισ. ευρώ του 2025, σημαντικό τμήμα έχει μόνιμο χαρακτήρα, επεκτείνοντας τα περιθώρια νέων παρεμβάσεων. Ειδικότερα, από τα 1,2 δισ. ευρώ πρόσθετα φορολογικά έσοδα του 2025, τα 200 εκατ. ευρώ αναγνωρίστηκαν ως διατηρήσιμα, καθώς προέρχονται από μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα, τα 120 εκατ. ευρώ προήλθαν από την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, τα 33 εκατ. ευρώ από το ψηφιακό πελατολόγιο σε συνεργεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, πάρκινγκ και τα υπόλοιπα από την αύξηση της φορολογίας των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.

Στο πεδίο των δαπανών, από την υποεκτέλεση ύψους 1,7 δισ. ευρώ, τα 600 εκατ. ευρώ θεωρούνται μόνιμες εξοικονομήσεις, κυρίως λόγω αναδιάρθρωσης φορέων του Δημοσίου και περιορισμού λειτουργικών δαπανών στα υπουργεία.

Το συνολικό αυτό ποσό των 800 εκατ. ευρώ, (200 εκατ. ευρώ από το σκέλος των εσόδων και 600 εκατ. ευρώ από τις δαπάνες) ενίσχυσε τον δημοσιονομικό σχεδιασμό, διευρύνοντας τον διαθέσιμο χώρο για το 2027. Υπό κανονικές συνθήκες, αυτά τα 800 εκατ. ευρώ, θα προσαύξαναν τον ήδη «κλειδωμένο» χώρο των 800 εκ. ευρώ, δίνοντας έτσι περιθώρια ελαφρύνσεων 1,6 δισ. ευρώ από το βήμα της ΔΕΘ. Ωστόσο, ήδη τα 600 εκ. ευρώ έχουν δαπανηθεί για τα μέτρα ενάντια στην ενεργειακή κρίση, αφήνοντας τελικά έναν «κουμπαρά» 1 δισ. ευρώ για τη ΔΕΘ.

Μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι

Μπορεί η ΔΕΘ να αργεί, αλλά τα σενάρια με το νέο πακέτο και τα μέτρα του 2027 αρχίζουν να μπαίνουν στο τραπέζι. Στο επίκεντρο τίθεται η μείωση των φορολογικών βαρών για τις επιχειρήσεις. Εξετάζεται η μείωση της προκαταβολής φόρου, καθώς και η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Παράλληλα, προκρίνεται η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που εκτιμάται ότι θα έχει διπλό όφελος, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους μέσω αύξησης των καθαρών αποδοχών.

Στο μέτωπο της ακίνητης περιουσίας, μετά τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους και ενοικιαστές, εξετάζονται μέτρα για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των ιδιοκτητών, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και τον περιορισμό των πιέσεων στα ενοίκια. Στο πλαίσιο αυτό, στο τραπέζι βρίσκονται διορθώσεις στον ΕΝΦΙΑ, ενόψει και της επικείμενης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, καθώς και αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα των επαγγελματιών.

Την ίδια ώρα, οι μακροοικονομικές προβλέψεις αναθεωρούνται υπό το βάρος των διεθνών εξελίξεων. Ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2026 εκτιμάται πλέον στο 2%, χαμηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις, ενώ για το 2027 αναμένεται επιτάχυνση. Ο πληθωρισμός διαμορφώνεται υψηλότερα, αντανακλώντας κυρίως τις τιμές ενέργειας, με το πρωτογενές πλεόνασμα να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.