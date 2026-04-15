Την ευκαιρία να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στη φορολογική δήλωση που έχουν ήδη υποβάλει στην ΑΑΔΕ έχουν πλέον οι φορολογούμενοι. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις τροποποιητικές δηλώσεις είναι διαθέσιμη στο myAADE για όσους θέλουν να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τους κωδικούς της φορολογικής τους δήλωσης. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 1 εκατ. φορολογικές δηλώσεις.

Μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 ή/και το έντυπο Ε3.

Διόρθωση λαθών

Η νομοθεσία παρέχει στους φορολογούμενους τη δυνατότητα διόρθωσης των λαθών που πιθανόν έγιναν κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης.

Ειδικότερα:

Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε περιέχει κάποιο λάθος ή παράλειψη σε κάποιο κωδικό (π.χ. δεν συμπληρώθηκε ο κωδικός που απαλλάσσει συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογούμενων από τις ηλεκτρονικές αποδείξεις), έχει την ευκαιρία τώρα να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση. Ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται να συμπληρώσει από την αρχή τη δήλωσή του, αλλά αρκεί μόνο να τροποποιήσει τα σημεία εκείνα της αρχικά υποβληθείσας δήλωσης στα οποία έχει διαπιστώσει λάθη, καθώς επίσης και να προσθέσει δεδομένα εκεί που θεωρεί ότι υπάρχουν παραλείψεις.

Αν ο φορολογούμενος υποβάλλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, δηλαδή έως τις 15 Ιουλίου 2026, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Ο άμεσος προσδιορισμός φόρου που προκύπτει από την τροποποιητική δήλωση υποκαθιστά τον αρχικό άμεσο προσδιορισμό φόρου.

Νέο εκκαθαριστικό

Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που έχει γίνει με τα αρχικά δεδομένα, θα ακυρωθεί και θα γίνει νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα.

Χωρίς πρόστιμο

Αν η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων (15 Ιουλίου 2026), τότε ο φορολογούμενος αποφεύγει το πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ. Αν όμως ο φορολογούμενος υποβάλει εκπρόθεσμα τη φορολογική δήλωση και στη συνέχεια υποβάλει την τροποποιητική, τότε στην περίπτωση αυτή δεν θα γλιτώσει το πρόστιμο, εφόσον ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει με την διορθωτική δήλωση υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Για να εξεταστεί η επιβολή ή όχι του προστίμου των 100 ευρώ σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, αυτή συγκρίνεται με την αρχικώς και εμπροθέσμως υποβληθείσα δήλωση για το ίδιο φορολογικό έτος. Ως αρχική δήλωση νοείται και η τυχόν τροποποιητική ή τροποποιητικές που έχουν υποβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης. Στην περίπτωση υποβολής περισσότερων εκπρόθεσμων τροποποιητικών για το ίδιο φορολογικό έτος, οι διατάξεις εφαρμόζονται για όλες τις τροποποιητικές δηλώσεις, εφόσον αθροιστικά το ποσό του φόρου που προκύπτει δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ σε σχέση με την αρχική δήλωση.