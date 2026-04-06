Επιμέλεια: Κολιοθωμάς Θωμάς, Φοροτεχνικός Α’ Τάξης – Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Power Tax Training

Πολλοί φορολογούμενοι θεωρούν λανθασμένα πως όλες οι χρηματικές δωρεές μεταξύ συγγενών της Α’ κατηγορίας και οι γονικές παροχές καλύπτονται οριζόντια από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική: Αν δεν τηρηθούν οι αυστηρές προϋποθέσεις του νόμου, ελλοχεύει ο κίνδυνος αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 10% από το πρώτο ευρώ.



Αυτός είναι και ο λόγος που τα σεμινάρια λογιστικής αφιερώνουν ιδιαίτερη ενότητα στις χρηματικές μεταβιβάσεις μεταξύ συγγενών και στις φορολογικές τους συνέπειες.

Σύμφωνα με το άρθρο 98 του Κώδικα Φορολογίας Περιουσίας (ν.5219/2025) δείτε τι πρέπει να προσέξετε για να διασφαλίσετε το αφορολόγητο όριο:

«1. ………. Ειδικά η γονική παροχή ή η δωρεά προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α’ κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 78 οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, καθώς και η γονική παροχή ή η δωρεά χρηματικών ποσών προς τα ως άνω πρόσωπα, η οποία διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), μετά την αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου ποσού οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ.»

Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο: «2. Η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρηματικών ποσών, πλην των οριζομένων στην παρ. 1, υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), για δικαιούχους που υπάγονται στην Α’ κατηγορία ………».

Η πιο πάνω ρύθμιση ισχύει ήδη για δωρεές και γονικές παροχές που πραγματοποιούνται από την 1/10/2021, σύμφωνα με τη ρύθμιση του πεντηκοστού έκτου άρθρου του ν.4839/2021.

Παρά ταύτα πολύ συχνά οι συμβαλλόμενοι δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον νόμο, θεωρώντας πως όλες οι χρηματικές δωρεές μεταξύ των συγγενών της Α΄ κατηγορίας και οι γονικές παροχές υπάγονται στο αφορολόγητο των 800.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να υπαχθούν στην αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 10% για ολόκληρο των ποσό της χρηματικής δωρεάς.

Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να προσέχουμε, προκειμένου να ισχύσει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ;

1. Η χρηματική παροχή μπορεί να είναι γονική παροχή, δηλαδή από τους γονείς προς τα τέκνα τους.

2. Επίσης, μπορεί η χρηματική δωρεά να γίνει:

από σύζυγο/μέλος συμφώνου συμβίωσης στον άλλο σύζυγο/μέλος του συμφώνου συμβίωσης,

από παππούδες/γιαγιάδες προς τα εγγόνια,

από τα εγγόνια προς παππούδες/γιαγιάδες

3. Η χρηματική παροχή μπορεί να γίνει μόνο με μεταφορά χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών.

Ειδικότερα είναι επιτρεπτή η μεταφορά:

από ατομικό λογαριασμό του δωρητή/γονέα προς ατομικό λογαριασμό του δωρεοδόχου/τέκνου

από ατομικό λογαριασμό του δωρητή/γονέα προς κοινό λογαριασμό του δωρεοδόχου/τέκνου (με συνδικαιούχο τρίτο πρόσωπο)

από ατομικό λογαριασμό του δωρητή/γονέα προς κοινό λογαριασμό του δωρεοδόχου/τέκνου (με συνδικαιούχο τον δωρητή/γονέα)

από κοινό λογαριασμό του δωρητή/γονέα (με τρίτο συνδικαιούχο πρόσωπο) προς ατομικό λογαριασμό του δωρεοδόχου/τέκνου

από κοινό λογαριασμό του δωρητή/γονέα (με συνδικαιούχο τον δωρεοδόχο/τέκνο) προς ατομικό λογαριασμό του δωρεοδόχου/τέκνου

από κοινό λογαριασμό του δωρητή/γονέα (με συνδικαιούχο τον δωρεοδόχο/τέκνο) προς άλλον κοινό λογαριασμό του δωρεοδόχου/τέκνου (με συνδικαιούχο τον δωρητή/γονέα)

από κοινό λογαριασμό του δωρητή/γονέα (με συνδικαιούχο τρίτο πρόσωπο) προς κοινό λογαριασμό του δωρεοδόχου/τέκνου (με συνδικαιούχο τον δωρητή/γονέα)

από κοινό λογαριασμό του δωρητή/γονέα (με συνδικαιούχο τρίτο πρόσωπο) προς κοινό λογαριασμό του δωρεοδόχου/τέκνου (με συνδικαιούχο τρίτο πρόσωπο)

4. Οι λογαριασμοί από και προς τους οποίους γίνεται η μεταφορά χρημάτων μπορεί να είναι κάθε μορφής, απλοί καταθετικοί ή με προθεσμία ή όψεως κ.λπ..

5. Οι λογαριασμοί από και προς τους οποίους γίνεται η μεταφορά χρημάτων μπορεί να είναι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

6. Η χρηματική παροχή μπορεί να γίνει από Έλληνα (οπουδήποτε και αν έχει αυτός την κατοικία του) ή αλλοδαπό κάτοικο Ελλάδας προς Έλληνα ή αλλοδαπό κάτοικο Ελλάδας.

7. Δεν οφείλεται φόρος στην Ελλάδα εάν η μεταφορά (ή γενικότερα η χρηματική παροχή) γίνεται μεταξύ αλλοδαπών κατοίκων εξωτερικού και αφορά καταθέσεις εξωτερικού.

8. Αντί της μεταφοράς χρημάτων μεταξύ λογαριασμών, επιτρέπεται η έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον γονέα/δωρητή με χρέωση ατομικού τραπεζικού λογαριασμού αυτού ή κοινού με το τέκνο/δωρεοδόχο ή τρίτο πρόσωπο (και όχι η έκδοση επιταγής με κατάθεση μετρητών) και η κατάθεση της επιταγής αυτής σε ατομικό λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου ή σε άλλο κοινό λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου με τον ίδιο το γονέα/δωρητή ή τρίτο πρόσωπο.

9. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση χρημάτων στον λογαριασμό του δωρητή/ γονέα και στη συνέχεια η μεταφορά αυτών στον λογαριασμό του τέκνου. Αν συμβεί αυτό, ο φόρος θα υπολογιστεί με συντελεστή 10% επί του συνολικού ποσού.

10. Είναι δυνατόν ο δωρητής/γονέας, αντί να μεταφέρει τα χρήματα στον λογαριασμό του δωρεοδόχου/τέκνου, προκειμένου αυτός στη συνέχεια να τα χρησιμοποιήσει για να αγοράσει ακίνητο ή αυτοκίνητο, να τα μεταφέρει απευθείας στον λογαριασμό του πωλητή (του ακινήτου ή του αυτοκινήτου) ή του κατασκευαστή. Θα πρέπει όμως να αποδεικνύεται ότι η μεταφορά γίνεται για τον σκοπό αυτόν (πχ. στο συμβολαιογραφικό έγγραφο ή στην άδεια κυκλοφορίας του ΙΧ). Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση μεταφοράς χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας για την αύξηση κεφαλαίου αυτής, εφόσον προσκομίζονται στοιχεία ότι αυτή πραγματοποιήθηκε και ολόκληρο το μεταφερόμενο ποσό διατέθηκε για την προσαύξηση του ποσοστού συμμετοχής του δωρεοδόχου/τέκνου στην εταιρεία.

11. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού μεταξύ προσώπων που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία (όπως αναφέρονται πιο πάνω), αν ένας από τους κοινούς συγκαταθέτες δεν έχει συνεισφέρει στον λογαριασμό (δεν έχει πραγματοποιήσει καταθέσεις) αλλά κάνει ανάληψη κάποιου χρηματικού ποσού, η ανάληψη αυτή θεωρείται δωρεά. Αν υποβάλει δήλωση για την ανάληψη του ποσού (μέσω της εφαρμογής myproperty της ΑΑΔΕ) θα έχει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν σε όλα τα πιο πάνω, ώστε να μην βρεθεί κάποιος προ απροόπτου και φορολογηθεί με συντελεστή 10%.

Από τη θεωρία στην πράξη: Εξειδικευτείτε στα έντυπα Ε5, Ε9 και ΕΝΦΙΑ

Η ορθή δήλωση των παραπάνω κινήσεων στα φορολογικά έντυπα είναι το κλειδί για τη θωράκιση της περιουσίας σας. Η Power Tax Training, υπό την καθοδήγηση του κ. Θωμά Κολιοθωμά, προσφέρει το πλέον εξειδικευμένο σεμινάριο για επαγγελματίες:

Σεμινάριο Ε5 – Ε9 – ΕΝΦΙΑ: Μάθετε να δηλώνετε σωστά την ακίνητη περιουσία και τις εταιρικές μεταβολές.

Είτε είστε λογιστής που θέλει να προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες, είτε ιδιώτης που θέλει να γνωρίζει τα δικαιώματά του, η εκπαίδευση δίπλα στους ειδικούς είναι η καλύτερη επένδυση.

Πληροφορίες & Εγγραφές:

Power Tax Training

Τηλ: 210-6231894