Η DIMAND παρουσιάζει τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2025, τα οποία αποτυπώνουν ισχυρή λειτουργική επίδοση με συνέπεια στην υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου. Συγκεκριμένα ο όμιλος εμφάνισε σημαντική αύξηση των λειτουργικών κερδών τα οποία διαμορφώθηκαν σε €39,4 εκατ. τη χρήση 2025 έναντι €23,1 εκατ. τη χρήση 2024. Αύξηση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (NAV) του Ομίλου, η οποία ανήλθε σε €217,5 εκατ. την 31.12.2025 (31.12.2024: €180,3 εκατ.) και περαιτέρω διεύρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας του Ομίλου με διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης και λελογισμένων επιπέδων μόχλευσης.

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο Όμιλος περιλαμβάνει 13 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ωρίμανσης και ολοκλήρωσης. Η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης των έργων κατά την ολοκλήρωσή τους ανέρχεται σε €1.357,4 εκατ. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου ανήλθε την 31.12.2025 σε €174,6 εκατ. έναντι €141,8 εκατ. την 31.12.2024 και η εύλογη αξία των επενδύσεων σε κοινοπραξίες ανήλθε την 31.12.2025 σε €96,4 εκατ. (31.12.2024: €87,1 εκατ.).

Ρευστότητα και Μόχλευση

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου την 31.12.2025 ανέρχονται σε €50,1 εκατ., ενώ ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €45,6 εκατ., με το Net LTV του Ομίλου να διαμορφώνεται σε 24%.

Στοιχεία Οικονομικής Θέσης Ομίλου

Επενδύσεις σε ακίνητα: €174,6 εκατ.

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες: €96,4 εκατ.

Καθαρός δανεισμός: €45,6 εκατ.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της Εταιρείας: €206,1 εκατ.

Λειτουργική Επίδοση και Στρατηγική Ανάπτυξης

Κατά τη χρήση του 2025, ο Όμιλος συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος, προχωρώντας σε σημαντικές αποκτήσεις και πωλήσεις ακινήτων, με τη δημιουργία υπεραξιών μέσω της ανάπτυξης και εμπορικής εκμετάλλευσης νέων έργων.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της χρήσης 2025 ήταν τα ακόλουθα:

• Η ολοκλήρωση ανάπτυξης και η έναρξη εκμετάλλευσης πολυώροφου κτιρίου γραφείων συνολικού εμβαδού περίπου 11.653 τ.μ. στον Δήμο Αθηναίων, ιδιοκτησίας της Random Μ.Α.Ε. (100% θυγατρική).

• Η ολοκλήρωση ανάπτυξης και η έναρξη εκμετάλλευσης των εμπορικών χρήσεων του πρώην ακινήτου «ΜΙΝΙΟΝ», πολυώροφου κτιρίου μικτών χρήσεων (καταστήματα και γραφεία) περίπου 13.787 τ.μ., ιδιοκτησίας της Alkanor Μ.Α.Ε. (100% θυγατρική), πιστοποιημένου κατά LEED Gold.

• Η μεταβίβαση των μετοχών της Alkanor M.A.E. (100% θυγατρική), ιδιοκτητριας του πρώην ακινήτου «ΜΙΝΙΟΝ» ολοκληρώνοντας την επιτυχή ωρίμανση και αξιοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης.

• Η ολοκλήρωση της κατασκευής του ακινήτου επί της οδού 26ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, το οποίο στεγάζει τα νέα γραφεία της.

Στρατηγική Προοπτικών για το 2026

Το 2025, η ελληνική οικονομία συνέχισε τη θετική της πορεία, σημειώνοντας ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις. Αν και η ελληνική οικονομία εισήλθε στο 2026 με ισχυρότερη αναπτυξιακή δυναμική, η πρόσφατη γεωπολιτική αναταραχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις αυτής στον ενεργειακό τομέα, απειλούν να τροφοδοτήσουν έναν νέο κύκλο αύξησης του πληθωρισμού και ανόδου των επιτοκίων, με δυσμενείς επιπτώσεις.

Η Διοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον της Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες, με στόχο την έγκαιρη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στις δραστηριότητες του Ομίλου.

Για τη χρήση 2026, ο Όμιλος προσβλέπει σε περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής του δυναμικής, με έμφαση στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, στη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης και στη δημιουργία υπεραξιών μέσω της ωρίμανσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και την προσθήκη νέων έργων σημαντικού μεγέθους.