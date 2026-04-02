Ανοικτή πλέον είναι η πλατφόρμα για το Youth Pass 2026, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για νέους σε όλη τη χώρα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr μέχρι τις 15 Μαΐου, ενώ η καταβολή των ποσών αναμένεται έως τα τέλη Μαΐου.

Τα 150 ευρώ του Youth Pass έχουν την μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να εξαργυρώσουν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών, δηλαδή μεταξύ άλλων σε θέατρα, ξενοδοχεία ή και αεροπορικά εισιτήρια.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, εφόσον ο δυνητικά δικαιούχος εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

Ωστόσο, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεως και μέσω ΚΕΠ.

Πώς πιστώνονται τα 150 ευρώ

Η πίστωση της ενίσχυσης 150 ευρώ γίνεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την 31 Μαΐου. Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση 1-2 εργάσιμων ημερών έως να λάβουν την ενίσχυση οι δικαιούχοι.

Το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω SMS ή email με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Ποιες δαπάνες επιτρέπονται

Τα 150 ευρώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για: