‘Αρχισε η ψηφιακή διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επιστροφή ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 6% στους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς. Η διαδικασία αφορά παραστατικά που εκδόθηκαν το 2025, σύμφωνα με την απόφαση 1029/2023 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι δικαιούχοι αγρότες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για την επιστροφή του αιτούμενου ποσού, μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Εφαρμογές > Επιχειρήσεις> myBusinessSupport > Οι Εφαρμογές μου > Επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες ειδικού καθεστώτος (άρθρο 48 του κώδικα ΦΠΑ) – Έτος Αναφοράς 2025.

Ειδικότερα, κατά τη συμπλήρωση της αίτησης:

ανακτώνται αυτόματα τα παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA από τους αντισυμβαλλόμενους (αγοραστές προϊόντων ή λήπτες υπηρεσιών) του δικαιούχου αγρότη ειδικού καθεστώτος,

με τη συμπλήρωση της αίτησης και την επιβεβαίωση των εμφανιζόμενων στοιχείων, το σύστημα υπολογίζει το τελικό αιτούμενο ποσό προς επιστροφή.

Οι επιστροφές θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με δύο τρόπους:

Πίστωση στο λογαριασμό ΙΒΑΝ που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στο «Μητρώο & Επικοινωνία» της ψηφιακής πύλης myAADE.

Συμψηφισμό με τυχόν οφειλές του δικαιούχου.

Επισημαίνεται ότι το 2025, τρίτη χρονιά εφαρμογής της ανωτέρω ψηφιακής διαδικασίας, υποβλήθηκαν 120.565 αιτήσεις, με το συνολικό ποσό επιστροφής να ανέρχεται σε 35.367.928 ευρώ.

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2026.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: