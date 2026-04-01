‘Αρχισε η ψηφιακή διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επιστροφή ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 6% στους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς. Η διαδικασία αφορά παραστατικά που εκδόθηκαν το 2025, σύμφωνα με την απόφαση 1029/2023 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.
Όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι δικαιούχοι αγρότες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για την επιστροφή του αιτούμενου ποσού, μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Εφαρμογές > Επιχειρήσεις> myBusinessSupport > Οι Εφαρμογές μου > Επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες ειδικού καθεστώτος (άρθρο 48 του κώδικα ΦΠΑ) – Έτος Αναφοράς 2025.
Ειδικότερα, κατά τη συμπλήρωση της αίτησης:
- ανακτώνται αυτόματα τα παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA από τους αντισυμβαλλόμενους (αγοραστές προϊόντων ή λήπτες υπηρεσιών) του δικαιούχου αγρότη ειδικού καθεστώτος,
- με τη συμπλήρωση της αίτησης και την επιβεβαίωση των εμφανιζόμενων στοιχείων, το σύστημα υπολογίζει το τελικό αιτούμενο ποσό προς επιστροφή.
Οι επιστροφές θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με δύο τρόπους:
- Πίστωση στο λογαριασμό ΙΒΑΝ που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στο «Μητρώο & Επικοινωνία» της ψηφιακής πύλης myAADE.
- Συμψηφισμό με τυχόν οφειλές του δικαιούχου.
Επισημαίνεται ότι το 2025, τρίτη χρονιά εφαρμογής της ανωτέρω ψηφιακής διαδικασίας, υποβλήθηκαν 120.565 αιτήσεις, με το συνολικό ποσό επιστροφής να ανέρχεται σε 35.367.928 ευρώ.
Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2026.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
- Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00
- Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα > myBusinessSupport > Οι εφαρμογές μου > Επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες ειδικού καθεστώτος (άρθρο 48 του κώδικα ΦΠΑ).