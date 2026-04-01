Το ερώτημα σχετικά με το πώς προετοιμάζουμε τις επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό για τις απρόβλεπτες ευκαιρίες και προκλήσεις που επιφέρει με μεγάλη ταχύτητα η ΤΝ βρέθηκε στο επίκεντρο του Ετήσιου Συμποσίου του Κέντρου Αριστείας του ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία και του Alba Graduate Business School, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 2026 στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ.

Ο Νίκος Μυλωνόπουλος, Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας του ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία και του Alba Graduate Business School και καθηγητής Digital Business στο Alba Graduate Business School, άνοιξε το Συμπόσιο με μια πρόκληση.

Το “Becoming AI-First” έχει δύο αναγνώσεις. Η πρώτη είναι μια απλή παρατήρηση: όπως τα προηγούμενα 15 χρόνια ζήσαμε τη ζωή μας μέσα από το κινητό, έτσι κάτι ανάλογο – πιθανότατα σε μεγαλύτερη κλίμακα και ένταση – θα συμβεί και με την ΤΝ. Η δεύτερη ανάγνωση είναι πρόκληση: πώς θα επανεφεύρουμε την εργασία και τις επιχειρήσεις ώστε να αξιοποιήσουμε αυτήν ακριβώς την αλλαγή;

Τρία ερωτήματα πλαισίωσαν τη συζήτηση: η επανεφεύρεση των επιχειρηματικών μοντέλων, η προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης σε μια δημόσια σφαίρα κατακλυσμένη από παραπληροφόρηση.

Χαιρετισμούς απηύθυναν οι Ντόρα Οικονόμου (Διευθύντρια Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ), Edward Wingenbach (Πρόεδρος, The American College of Greece), Στέλιος Αργυρός (Πρόεδρος ΔΣ, ALBA Association)

«Η εποχή που διανύουμε δεν αποτελεί έναν ακόμη κύκλο ψηφιοποίησης. Μας καλεί να επανεξετάσουμε από το μηδέν τι σημαίνει να επιχειρείς, να συνεργάζεσαι, να αποφασίζεις σε ένα περιβάλλον όπου συστήματα και άνθρωποι λειτουργούν συμπληρωματικά. Οργανισμοί περιγράφουν πλέον το ανθρώπινο δυναμικό τους ως δύο τρίτα άνθρωποι και ένα τρίτο Agents – μια αναλογία που προμηνύει βαθιές αλλαγές. Η τεχνολογία μας δίνει τα μέσα, αλλά εμείς ορίζουμε την κατεύθυνση. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μόνο όταν συνδυαστεί με ξεκάθαρους στόχους, μέτρηση αποτελέσματος και υπεύθυνη ηγεσία».

Ντόρα Οικονόμου, Διευθύντρια Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ

«Το ερώτημα που έχουμε μπροστά μας δεν είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη πιο αποδοτικά, αλλά πώς οι οργανισμοί επανεφευρίσκουν τον εαυτό τους όταν η ανάλυση, η γνώση, ακόμα και η κρίση δεν αποτελούν πλέον σπάνιους πόρους. Για την Ελλάδα, αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο: η οικονομία μας στηρίζεται σε κλάδους όπου η κρίση, η επιχειρηματικότητα και η προσαρμοστικότητα μετρούν βαθιά. Το “becoming AI-first” δεν είναι τεχνολογική διακήρυξη – είναι οργανωσιακή και εκπαιδευτική πρόκληση. Ρωτά αν οι θεσμοί μπορούν να δώσουν νέο νόημα στον εαυτό τους πριν τους αναγκάσουν οι συνθήκες».

Edward Wingenbach, Πρόεδρος, The American College of Greece

«Δεν μπορούμε να έχουμε την άνεση του να ξεχνάμε. Το DNA του Alba έχει δύο χαρακτηριστικά στοιχεία: το business unusual και το μαζί στη γνώση. Ο ρόλος ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος δεν είναι να δίνει απαντήσεις, αλλά να βάζει τα σωστά ερωτήματα — και αυτό ακριβώς κάνουμε μπροστά στον νέο κόσμο που έρχεται».

Στέλιος Αργυρός, Πρόεδρος ΔΣ, ALBA Association

KEYNOTE 1 · BOSTON UNIVERSITY

Marshall Van Alstyne Allen & Kelli Questrom Professor of Information Systems, Boston University

«Deepfakes and Deep Decisions: Using Markets to Clear Misinformation»

Η παραπληροφόρηση και τα fake news είναι παλιά όσο και η ανθρωπότητα. Αυτό που είναι καινούριο, επεσήμανε ο Νίκος Μυλωνόπουλος παρουσιάζοντας τον ομιλητή, είναι ότι όποιος διασπείρει ψευδείς ειδήσεις δεν έχει πλέον skin in the game: μπορεί να το κάνει πίσω από την ασφάλεια της οθόνης του χωρίς να υποστεί συνέπειες. Η ΤΝ μετατρέπει αυτό το πρόβλημα σε κάτι 1.000 φορές πιο εκρηκτικό.

Ο καθηγητής Van Alstyne, συγγραφέας του Platform Revolution και μέλος του Thinkers50 συνεχόμενα από το 2019, παρουσίασε έναν μηχανισμό market-based αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης: ένα σύστημα που κάνει την αλήθεια οικονομικά φθηνή και το ψέμα δαπανηρό – χωρίς λογοκρισία, χωρίς κεντρικό διαιτητή. Ο μηχανισμός έχει ήδη δοκιμαστεί πειραματικά με χιλιάδες συμμετέχοντες. Το Κέντρο Αριστείας του ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία και το Alba Graduate Business School ήταν από τους πρώτους οργανισμούς παγκοσμίως που παρουσίασε αυτή την έρευνα.

PANEL 1, ΕΡΓΑΣΙΑ, AGENTS ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ

«Work Reimagined: Humans, Agents, and the New Division of Labor»

Υπάρχει ένας υπόκωφος φόβος γύρω από αυτή τη συζήτηση: η αγωνία μήπως η ΤΝ αντικαταστήσει τους ανθρώπους. Αντί για αυτόν τον φόβο, το panel έθεσε ένα διαφορετικό ερώτημα: πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε σήμερα για ένα άγνωστο μέλλον στο οποίο οδεύουμε με αυξανόμενη επιτάχυνση; Η συζήτηση έφτασε σε εκείνες τις ερωτήσεις που δεν έχουν ακόμα απάντηση: «Πώς αναπτύσσεις ανθρώπους όταν δεν ξέρεις ακόμα σε τι πρέπει να γίνουν καλοί;» Πώς καλλιεργείς μελλοντικά senior στελέχη όταν η ΤΝ αντικαθιστά ακριβώς εκείνες τις entry-level εργασίες μέσα από τις οποίες αποκτιόταν η εμπειρία;

Συμμετείχαν:

Δροσιά Καρδάση, Head of Human Resources, INTERAMERICAN

Σταυρούλα Παπαδοπούλου, Learning & Development Director, HELLENiQ ENERGY

Ερατώ Παρασχάκη, Senior HR Executive & Coach ACC, EMCC SP

Κωστής Πάικος, Group Chief Digital Officer, Eurobank

Μυρτώ Θάνου, HR Manager, Space Hellas

KEYNOTE 2 · HARVARD BUSINESS SCHOOL

Shane Greenstein, Martin Marshall Professor of Business Administration, Harvard Business School

«Commercial Breakthroughs and the AI Gold Rush»

Όταν καθίσαμε για πρώτη φορά μπροστά στο ChatGPT σταματήσαμε. Και είπαμε στον εαυτό μας: «και τώρα, τι κάνω με αυτό;» Και μετά αρχίσαμε να το χρησιμοποιούμε σαν μηχανή αναζήτησης. Αυτό ήταν φυσικό και δικαιολογημένο – δεν έχουμε ακόμα τα νοητικά εργαλεία να κατηγοριοποιήσουμε κάτι τόσο καινοφανές. Αλλά σταδιακά, μέσα από την εμπειρία, επιτυγχάνεται, μαζί με την ΤΝ, μια συν-εφεύρεση του τρόπου που εργαζόμαστε.

Ο καθηγητής Greenstein, συγγραφέας του How the Internet Became Commercial (Princeton University Press), ανέδειξε το μοτίβο που επαναλαμβάνεται σε κάθε γενικής χρήσης τεχνολογία: σιδηρόδρομοι, ηλεκτρισμός, ίντερνετ, κινητό – και τώρα ΤΝ. Αυτό που ξεχωρίζει τελικά τους νικητές δεν είναι η τεχνολογία: είναι ο οργανωσιακός επανασχεδιασμός που μετατρέπει μια τεχνολογία γενικού σκοπού σε συγκεκριμένη επιχειρηματική αξία.

PANEL 2 · ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

«Building AI-First Organizations: Strategy, Operations, and Competitive Advantage»

Είναι ακριβή ή φτηνή η επένδυση στην ΤΝ; Εξαρτάται, κυρίως, από το μέγεθος των ωφελειών. Το πρόβλημα είναι ότι πληρώνεις στην αρχή χωρίς να ξέρεις ακριβώς τι θα ωφεληθείς, ώσπου να εξοικειωθείς, να αποκτήσεις εμπειρία και να διαμορφώσεις τα εργαλεία που πράγματι θα σε κάνουν πιο παραγωγικό. Στην κλίμακα μιας επιχείρησης, αυτό το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο οξύ και εκεί χρειάζεται στρατηγική.

Το panel ανέλυσε τις διαφορετικές φάσεις ωρίμανσης – από τον πειραματισμό ως την κλιμάκωση ως τον πλήρη επανασχεδιασμό του επιχειρηματικού μοντέλου – και τα βήματα μετάβασης από τη μία στην άλλη. Ποια είναι η αρχή; Πού γεννιέται η καινοτομία; Και τι σημαίνει να «ξηλώνεις» δομές που δούλευαν καλά, για να χτίσεις κάτι που δεν ξέρεις ακόμα πώς θα αποδώσει;

Συμμετείχαν:

Νίκος Μωραϊτάκης, Co-founder & CEO, Workable

Θύμιος Παπαδόπουλος, Group Head of Strategy, Olympia Group

Νικόλαος Μουράτης, Director of Data & AI, Kotsovolos – PPC Group

Γιάννης Κατσάνος, Global AI Strategist & Former Tech Lead, US Fortune 500

Κατά το κλείσιμο της εκδήλωσης, ο Νίκος Μυλωνόπουλος, Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας του ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία και του Alba Graduate Business School, ανέφερε:

«Όπως είχε πει ο Roy Amara (πρώην πρόεδρος του Institute of the Future), συνήθως υπερεκτιμούμε τις βραχυχρόνιες επιπτώσεις της τεχνολογίας, αλλά υποεκτιμούμε τις μακροχρόνιες επιπτώσεις. Και όπως είχε πει ο συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, William Gibson, το μέλλον είναι εδώ αλλά είναι άνισα κατανεμημένο. Τα δύο αυτά αποφθέγματα, σε συνδυασμό με την επιταχυνόμενη εξέλιξη της ΤΝ, καθιστούν επείγουσα την καλλιέργεια των μετα-δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για να αντιμετωπίσουμε με αυτοπεποίθηση το άγνωστο μέλλον της ΤΝ. Παράλληλα είναι αναγκαίο να παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις με ανοικτό μυαλό για να είμαστε σε θέση να κατανοούμε και να αξιολογούμε τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της ΤΝ για αυτό που αντικειμενικά είναι και όχι αυτό που ευελπιστούμε να βρούμε».