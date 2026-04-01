Σε απορρόφηση του μεγαλύτερου τμήματος της επιβάρυνσης που θα προέκυπτε για τους καταναλωτές στα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο εξαιτίας της ανόδου της τιμής χονδρικής προχώρησε η ΔΕΗ, σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. Παράλληλα η ΔΕΗ κρατά αμετάβλητα και διαθέσιμα όλα τα σταθερά μπλε προγράμματα.

Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από την επιχείρηση:

Παρά την αύξηση της χονδρικής τιμής ενέργειας κατά 21%, η ΔΕΗ συγκρατεί την τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου για τον Απρίλιο στα 0,138 Euro/kWh, (από 0,12905 το Μάρτιο) εφαρμόζοντας έκπτωση στην ονομαστική τιμή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του πράσινου τιμολογίου τον Απρίλιο του 2026 είναι φθηνότερη από τον Φεβρουάριο του 2026.

Αντίστοιχα, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου myHome4All διαμορφώνεται σε 0,1379 Euro/kWh, προσφέροντας μια εναλλακτική επιλογή για τους πελάτες.

«Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας, η ΔΕΗ διατηρεί χωρίς αλλαγές τις χρεώσεις των σταθερών μπλε τιμολογίων της και για νέους πελάτες, προσφέροντας προβλεψιμότητα και έλεγχο στο ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, οι τιμές των myHomeEnter και myHomeOnline παραμένουν αμετάβλητες στα 0,145 Euro/kWh και 0,142 Euro/kWh αντίστοιχα, με χαμηλότερη χρέωση 0,132 Euro/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης. Παράλληλα, το διετούς διάρκειας μπλε myHomeEnterTwo, συνεχίζει να προσφέρει σταθερή χρέωση στα 0,145 Euro/kWh και 0,095 Euro/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης, ενισχύοντας τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για τα νοικοκυριά», αναφέρει η ΔΕΗ.

Επίσης:

Το σταθερό μπλε myHome Plan που απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιδιώκουν καλύτερο προγραμματισμό του κόστους ενέργειας, προσφέρει ενιαία μηνιαία χρέωση 60Euro για ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις και εκκαθάριση ανά εξάμηνο.

Το myHome Maxima, το σταθερό μπλε πρόγραμμα για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, προσφέρει σταθερή χρέωση 0,132 Euro/kWh για τις πρώτες 600 kWh και μόλις 0,092 Euro/kWh για την κατανάλωση άνω των 600 kWh.

Τέλος, από σήμερα είναι διαθέσιμη και για οικιακούς πελάτες η δυναμική τιμολόγηση ρεύματος, με το ΔΕΗ myHome Dynamic, προϊόν ρεύματος σχεδιασμένο για νοικοκυριά που διαθέτουν έξυπνο μετρητή. Μετά το ΔΕΗ myBusiness Dynamic για επιχειρήσεις, που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο, η ΔΕΗ επεκτείνει τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης και στους οικιακούς πελάτες δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους και να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το ενεργειακό τους κόστος.