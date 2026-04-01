Με όαση στο κάδρο της ερήμου του πολέμου προσιδιάζει η κίνηση σε δημοφιλείς προορισμούς της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας ενόψει του Πάσχα. Πρόκειται για τάση που σηματοδοτεί την πρόβα τζενεράλε της επίσημης έναρξης της σεζόν, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να μην αποτρέπει τους ταξιδιώτες από την εκπλήρωση των πλάνων τους.

Μέχρι στιγμής, η πληρότητα σε κάποιους δημοφιλείς πασχαλινούς προορισμούς της χώρας ξεπερνά το 80%, με τους επιχειρηματίες του κλάδου να ποντάρουν στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής προκειμένου να δουν τα καταλύματά τους να γεμίζουν.

Βέβαια, το γεγονός ότι φέτος το Πάσχα εορτάζεται νωρίς σε σχέση με άλλες χρονιές θα παίξει ρόλο τόσο σε σχέση με την κίνηση, όσο και σε σχέση με τον αριθμό των ξενοδοχείων που θα λειτουργήσουν για την εορταστική περίοδο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πλειονότητα των ξενοδοχείων θα ανοίξει μετά το Πάσχα σταδιακά μέχρι την Πρωτομαγιά.

Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζουν παράγοντες της τουριστικής αγοράς, η φετινή σεζόν θα έχει έντονα το χαρακτηριστικό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αφού η σύρραξη στη Μέση Ανατολή μπορεί να μην έχει προκαλέσει ακυρώσεις, αλλά έχει φρενάρει τη ροή των κρατήσεων επί του παρόντος.

Ανά προορισμό

Σε ενισχυμένες πληρότητες άνω του 80% αποτυπώνεται επί του παρόντος η ζήτηση για το Πάσχα στην Κέρκυρα, έναν κατ’ εξοχήν πασχαλινό προορισμό.

Τα ξενοδοχεία που βρίσκονται στην παλαιά πόλη του νησιού, καθώς και εκείνα που βρίσκονται πέριξ του ιστορικού κέντρου θα λειτουργήσουν για την εορταστική περίοδο, με τους επιχειρηματίες να επισημαίνουν ότι οι κρατήσεις που είχαν προγραμματιστεί για το Πάσχα δεν έχουν ακυρωθεί.

Έλληνες και Βαλκάνιοι είναι κατά κύριο λόγο όσοι ταξιδέψουν στο νησί του Ιονίου για την εορταστική περίοδο, με την εκκίνηση της φετινής τουριστικής σεζόν να έχει ήδη σημάνει από την προηγούμενη εβδομάδα με τις πρώτες πτήσεις τσάρτερ από το Λονδίνο και εκείνες από Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, Ελβετία και Ιταλία να έπονται.

«Υπάρχει κινητικότητα για το Πάσχα. Υπήρξε ένα πάγωμα στην αρχή του πολέμου, ωστόσο, οι κρατήσεις για το Πάσχα έχουν επανεκκινήσει. Η πλειονότητα των κρατήσεων, πάντως, πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε καλή επισκεψιμότητα», τόνισε ο Δημήτρης Αμβροσιάδης, έφορος δημοσίων σχέσεων της Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού.

Κινητικότητα ενόψει Πάσχα καταγράφεται και στην Πιερία και την ευρύτερη περιοχή, με την πληρότητα στα καταλύματα να κυμαίνεται επί του παρόντος γύρω στο 50%. Έλληνες και Βαλκάνιοι είναι η πλειονότητα των ταξιδιωτών του Πάσχα στα ξενοδοχεία που θα λειτουργήσουν, καθώς η πλειονότητά τους θα ανοίξει μετά τις 20 Απριλίου.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του νομού Πιερίας, Ηρακλής Τσιτλακίδης διαπιστώνει υψηλότερη ζήτηση για τους προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας έναντι των νησιωτικών, καθώς το κόστος των αεροπορικών και των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων είναι αποτρεπτικά, όπως επισημαίνει.

Μάλιστα, όπως τονίζει, φέτος τόσο για το Πάσχα όσο και για το σύνολο της τουριστικής σεζόν, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής θα πρωταγωνιστήσουν.

Χωρίς ακυρώσεις εξελίσσεται η ζήτηση και για τη Θεσσαλονίκη, η οποία δεν αναμένει ιδιαίτερη κινητικότητα για το Πάσχα. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Ανδρέας Μανδρίνος, πρόεδρος της τοπικής Ένωσης Ξενοδόχων, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αν και δεν έχει προκαλέσει ακυρώσεις, έχει επηρεάσει τις νέες κρατήσεις, οι οποίες έχουν απωλέσει τον ρυθμό που είχαν στην αρχή του έτους.

Ικανοποιητική, δεδομένων των συνθηκών και του εορτασμού του Πάσχα νωρίς τον Απρίλιο, είναι και η κίνηση στα Χανιά, με τον Μανώλη Σταματάκη, πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων, να επισημαίνει ότι ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας, θα λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία της πόλης και πέριξ αυτής, με τη συντριπτική πλειονότητα των καταλυμάτων του νησιού να εκκινεί μετά τις 20 Απριλίου.

«Η σεζόν έχει ξεκινήσει στα Χανιά εδώ και μία εβδομάδα, με τους πρώτους ταξιδιώτες να καταφθάνουν από τις σκανδιναβικές χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Δεν έχει καταγραφεί αξιοσημείωτος αριθμός ακυρώσεων», επισημαίνει.

Γύρω στο 50% κινείται η ζήτηση στα ξενοδοχεία που θα λειτουργήσουν στην Πάρο ενόψει Πάσχα, με τα στοιχεία να μην είναι απολύτως αντιπροσωπευτικά επί του παρόντος για το νησί, σύμφωνα με τη Μάνια Αμπατζή, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων. «Το Πάσχα η πλειονότητα των επισκεπτών έχουν δικά τους σπίτια, εξοχικά, ή φιλοξενούνται σε συγγενείς και φίλους», λέει, επισημαίνοντας πως δειλά-δειλά πραγματοποιούνται κρατήσεις για την καλοκαιρινή σεζόν, ωστόσο, αυτές δεν έχουν τον απαιτούμενο ρυθμό.

Σε παράγοντα που κρίνει την εκκίνηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων σε πρώτη φάση, αλλά και το τελικό ταμείο της χρονιάς αναδεικνύεται το λειτουργικό κόστος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, με τους ξενοδόχους να παρατηρούν ήδη αύξηση των πρώτων υλών και προϊόντων που απαιτούνται για το άνοιγμα των καταλυμάτων τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Booking.com, σε ό,τι αφορά τη ζήτηση για το Πάσχα, στην κορυφή της προτίμησης των ταξιδιωτών βρίσκεται η Κέρκυρα, και έπονται Ναύπλιο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Ναύπακτος, Βόλος, Ερμούπολη και Χανιά, ενώ σχετικά με τις εθνικότητες που αναζητούν περισσότερο κάποιον ελληνικό προορισμό, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την περίοδο 6 έως 12 Απριλίου προέρχεται από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Πολωνία, τις ΗΠΑ, την Ιταλία και τη Ρουμανία.

Ως προς τους διεθνείς προορισμούς που συγκεντρώνουν την υψηλότερη ζήτηση βάσει των αναζητήσεων στη Booking, η Ρώμη βρίσκεται στην πρώτη θέση και ακολουθούν Παρίσι, Κωνσταντινούπολη, Λονδίνο, Βουδαπέστη, Βιέννη, Βαρκελώνη, Μιλάνο και Βενετία.