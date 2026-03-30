Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και την 1η Απριλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το Youth Pass 2026, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για νέους 18 και 19 ετών σε όλη τη χώρα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ η καταβολή των ποσών αναμένεται έως τα τέλη Μαΐου.

Το Youth Pass θα χορηγηθεί μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις.

Ποιοι δικαιούνται το Youth Pass

Δικαιούχοι του Youth Pass είναι όσοι έχουν συμπληρώσει τα 18 ή 19 έτη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η αίτηση υποβάλλεται μία φορά – με τη συμπλήρωση του 18ου έτους και η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα και το επόμενο έτος, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση.

Πώς γίνεται η αίτηση για το Youth Pass

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται σύνδεση με κωδικούς TAXISnet και εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν στοιχεία όπως email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και να επιλέξουν το πιστωτικό ίδρυμα που θα εκδώσει την ψηφιακή κάρτα.

Η κάρτα έχει διάρκεια ισχύος δύο ετών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία, αγορές σε βιβλιοπωλεία, καθώς και για είσοδο σε κινηματογράφους, θέατρα, συναυλίες, μουσεία και γυμναστήρια.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων σε πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, προσφέροντας παράλληλα οικονομική «ανάσα» σε μια κρίσιμη ηλικιακή ομάδα.