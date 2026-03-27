Στην ίδρυση μιας νέας θυγατρικής εταιρείας στην Ελλάδα, προχώρησε η United Group.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην United Group, η ίδρυση της εταιρείας United Group Greece, η οποία συστάθηκε από την “United Group Luxembourg S.à r.l.”, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής εστίασης του oμίλου στις αγορές εντός ΕΕ όπου δραστηριοποιείται, καθώς και της περαιτέρω επικέντρωσης στη δυναμική αγορά της Ελλάδας, η οποία παρουσιάζει σημαντικές επενδυτικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές κοντά στη Nova, διαψεύδονται αναφορές σχετικά με πιθανή πώλησή της, σημειώνοντας πως “παραμένουμε εστιασμένοι στην υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου και την ανάπτυξή μας”.