Η εταιρεία Ελληνικά Οινοποιεία Α.Ε. ανακοίνωσε την ένταξη του Εμμανουήλ Καραλή στο μετοχικό της σχήμα, το οποίο έχει βασικούς επενδυτές τους αδελφούς Γεωργιάδη, τον Γιώργο Δασκαλάκη και την οικογένεια Αντετοκούνμπο. Όπως επισημαίνεται, η παρουσία του ως νέου μετόχου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στο όραμα και την πορεία της εταιρείας στον κλάδο της οινοποιίας.

Ο βασικός μέτοχος της Ελληνικά Οινοποιεία Α.Ε., Ηλίας Γεωργιάδης, δήλωσε: «Καλωσορίζω τον Μανόλο στον όμιλό μας. Είναι ένας σπουδαίος αθλητής, αλλά πάνω απ’ όλα ένας άνθρωπος με ήθος και αξίες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκεται κοντά μας. Η απόφασή του να είναι δίπλα μας και να συμμετέχει στο όραμά μας, μάς δίνει ένα ακόμη κίνητρο να συνεχίσουμε πιο δυναμικά ενισχύοντας το αποτύπωμα μας και αναδεικνύοντας το ελληνικό κρασί, στην πατρίδα μας και διεθνώς.»

Ο Όμιλος Ελληνικά Οινοποιεία Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία οίνων, καθώς και στην εμφιάλωση και διάθεση φυσικού μεταλλικού νερού.

Με κύριους βραχίονες την ιστορική οινοποιία Μπουτάρη (με τρεις οινοποιητικές μονάδες, περισσότερες από 40 ετικέτες και τη διαχείριση του ιστορικού brand CAMBAS), το κτήμα Scalarea στην Κρήτη καθώς και το κτήμα Σεμέλη (γνωστό για τη δέσμευσή του στην παραγωγή υψηλής ποιότητας οίνων με έμφαση τις αμπελουργικές ζώνες της Νεμέας και της Μαντινείας), τα Ελληνικά Οινοποιεία ενισχύουν περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο του ομίλου. Η στρατηγική συνεργασία με τους βιολογικούς αμπελώνες Navarino και η δραστηριότητα της ΙΟΛΗ ΠΗΓΗ Α.Ε. (με την εμφιάλωση φυσικού και ανθρακούχου μεταλλικού νερού από ιδιόκτητη πηγή στους πρόποδες του βουνού Οίτη), συμπληρώνουν το πολυδιάστατο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Η μετοχική σύνθεση

Από το 2022, βασικός μέτοχος του Ομίλου είναι η Sterner Stenhus, σε συνεργασία με ομάδα Ελλήνων και ξένων επενδυτών.

Τον Ιούνιο του 2025 η Ελληνικά Οινοποιεία Α.Ε. προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 6 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της δομής και την υποστήριξη του επενδυτικού πλάνου.

Στην αύξηση συμμετείχε ο κ. Γιώργος Δασκαλάκης, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Kaizen Gaming, επενδύοντας 4,5 εκατ. ευρώ και αποκτώντας ποσοστό 12,19% μέσω της εταιρείας GPD Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, η μετοχική σύνθεση της εταιρείας διαμορφώνεται αντίστοιχα με την Sterner Stenhus Greece AB, συμφερόντων Ηλία & Θωμά Γεωργιάδη, να κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών κατά 55,38%, την EBM Invest AB, συμφερόντων του Carl Bergendahl, με 19,48%, την GPD Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Α.Ε., συμφερόντων Γιώργου Δασκαλάκη, με 12,19% και την Greek Freak Investments Ltd, συμφερόντων Γιάννη Αντετοκούνμπο με 5,91%.

Οι υπόλοιπες εταιρείες συμφερόντων της οικογένειας Αντετοκούνμπο κατέχουν 1,60% των μετοχών των Ελληνικών Οινοποιείων ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό των μετοχών του σε 7,51%. Τέλος, 11 συνεργάτες των Ελληνικών Οινοποιείων κατέχουν συνολικά μετοχές ύψους 5,44%.