Περίπου 10,1 δισ. ευρώ από τις ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ θεωρούνται πλέον πρακτικά αδύνατο να εισπραχθούν, σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σχεδόν στο 20% του συνολικού χρέους προς τα ασφαλιστικά ταμεία, γεγονός που σημαίνει ότι περίπου ένα στα πέντε ευρώ οφειλών θεωρείται χαμένο.

Συνολικά, οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές ανήλθαν στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025 στα 50,68 δισ. ευρώ, ωστόσο ένα σημαντικό μέρος αυτών χαρακτηρίζεται πλέον χαμηλής ή ακόμη και μηδενικής εισπραξιμότητας.

Οι συγκεκριμένες οφειλές αφορούν κυρίως περιπτώσεις εργοδοτών που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης, ασφαλισμένων που έχουν αποβιώσει χωρίς να υπάρχουν αποδοχές κληρονομιάς, αλλά και υποθέσεις στις οποίες δεν υπάρχει κανένα ίχνος καταβολής εισφορών ή υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ). Σε αυτές τις περιπτώσεις η πιθανότητα ανάκτησης των χρημάτων θεωρείται εξαιρετικά μικρή.

Παρά τη διαπίστωση ότι ένα σημαντικό μέρος των οφειλών είναι πρακτικά χαμένο, το ΚΕΑΟ συνεχίζει την προσπάθεια διαχείρισης και ρύθμισης των υπολοίπων χρεών, επιδιώκοντας να αυξήσει την εισπραξιμότητα των οφειλών που θεωρούνται ακόμη ενεργές.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει τους επόμενους μήνες σε διαγωνισμό για τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών στη διαδικασία είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ. Στόχος είναι να ενισχυθούν οι μηχανισμοί είσπραξης για τα ληξιπρόθεσμα χρέη, τα οποία πλέον πλησιάζουν τα 50 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η αύξηση στις ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές προέρχεται κυρίως από τις μεγάλες οφειλές. Ειδικότερα, στην κατηγορία χρεών άνω των 10.000 ευρώ καταγράφεται αύξηση κατά 579,6 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα στις μικρότερες οφειλές, κάτω των 10.000 ευρώ, σημειώνεται μείωση κατά 320,9 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των οφειλετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΑΟ, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 οι οφειλέτες προς τα ασφαλιστικά ταμεία – φυσικά και νομικά πρόσωπα – έφτασαν τους 1.513.854.

Η πλειονότητα των οφειλετών χρωστά σχετικά μικρά ποσά

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μεγάλη πλειονότητα των οφειλετών χρωστά σχετικά μικρά ποσά.

Συγκεκριμένα:

Το 72,8% των οφειλετών έχουν χρέη έως 15.000 ευρώ.

Το 87,8% των οφειλετών έχουν οφειλές έως 30.000 ευρώ.

Αντίθετα, ένα πολύ μικρό ποσοστό συγκεντρώνει μεγάλο μέρος του συνολικού χρέους. Μόλις 2.819 μεγαλοοφειλέτες, με χρέη που ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ, συγκεντρώνουν σχεδόν το 24% του συνόλου των οφειλών.

Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει ότι ένα μικρό μέρος οφειλετών κρατά σημαντικό ποσοστό των ασφαλιστικών χρεών, την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες μικροοφειλέτες προσπαθούν να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους και να παραμείνουν συνεπείς στις δόσεις.

Πολλοί ασφαλισμένοι που εντάσσονται σε προγράμματα ρύθμισης χρεών δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις μηνιαίες δόσεις

Παράλληλα, η έκθεση αναδεικνύει και ένα ακόμη πρόβλημα: το υψηλό ποσοστό χαμένων ρυθμίσεων. Πολλοί ασφαλισμένοι που εντάσσονται σε προγράμματα ρύθμισης χρεών δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις μηνιαίες δόσεις, με αποτέλεσμα να χάνουν τη ρύθμιση και τα χρέη τους να επιστρέφουν σε καθεστώς ληξιπρόθεσμης οφειλής.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τις οικονομικές πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλά και τη δυσκολία πολλών οφειλετών να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία.