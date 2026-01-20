Μετά από μια ισχυρή επίδοση τον Νοέμβριο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σε επίπεδο 11μήνου 2025 έφθασαν πάνω από τα 23 δισ. ευρώ, στέλνοντας ένα καθαρό μήνυμα ότι ο τουρισμός εξακολουθεί να «τραβά» το ισοζύγιο υπηρεσιών προς τα πάνω.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ενδεκάμηνο έκλεισε με συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις 23,003 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,87 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και βελτιωμένη εικόνα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών.

Η δυναμική του Νοεμβρίου

Ο Νοέμβριος αποτέλεσε έναν από τους μήνες που «έγραψαν» καθαρά την τάση: οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 9,7% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024, ενώ οι σχετικές εισπράξεις ανέβηκαν κατά 27,7%.

Σε επίπεδο ποσού, τα ταξιδιωτικά έσοδα του Νοεμβρίου διαμορφώθηκαν στα 726,3 εκατ. ευρώ, από 568,9 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, όπως αποτυπώνεται στη συνοπτική αποτίμηση των στοιχείων.

Αυτό το «άλμα» στις εισπράξεις, σε σχέση με την αύξηση των αφίξεων, δείχνει ότι δεν πρόκειται απλώς για περισσότερους επισκέπτες, αλλά για ισχυρότερη δαπάνη ανά ταξίδι ή διαφορετικό μείγμα ταξιδιωτών, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για το καθαρό αποτέλεσμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών.

Το ενδεκάμηνο και ο ρόλος του τουρισμού στο ισοζύγιο

Στο σύνολο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,6% και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 8,9% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024. Αυτή η εικόνα «μεταφράζεται» σε μεγαλύτερο πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών, με βασικό μοχλό το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, παρότι καταγράφεται επιδείνωση σε μεταφορές και λοιπές υπηρεσίες.

Η συμβολή αυτή φαίνεται και στη συνολική εικόνα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών: στο ενδεκάμηνο, το έλλειμμα περιορίστηκε στα 10,3 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 3 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σε μηνιαία βάση, τον Νοέμβριο το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 1,3 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 2,1 δισ. ευρώ, με τη βελτίωση στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών να είναι μέρος της εξίσωσης.

Τα «υπόλοιπα κομμάτια» που καθορίζουν τη μεγάλη εικόνα

Η Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφει ότι στο 11μηνο υπήρξε βελτίωση και στο ισοζύγιο αγαθών, καθώς οι εισαγωγές μειώθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές σε τρέχουσες τιμές, ενώ στα αγαθά χωρίς καύσιμα οι εξαγωγές κινήθηκαν ανοδικά.

Στο σκέλος των εισοδημάτων, τα πρωτογενή εισοδήματα (τόκοι, μερίσματα, κέρδη) και τα δευτερογενή εισοδήματα (μεταβιβάσεις) μπορούν να αλλάξουν αισθητά την τελική εικόνα, όπως φαίνεται και από τη μηνιαία διαφοροποίηση του Νοεμβρίου.

Ειδική αναφορά γίνεται και στον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς τον Νοέμβριο καταγράφηκε η εκταμίευση της έκτης δόσης, η οποία αποτυπώθηκε στα ισοζύγια δευτερογενών εισοδημάτων και κεφαλαίων, επηρεάζοντας την εικόνα των επιμέρους λογαριασμών.

Χρηματοδότηση, επενδύσεις και «μαξιλάρι» διαθεσίμων

Στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, οι καθαρές ροές άμεσων επενδύσεων μη κατοίκων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 11 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, στο τέλος Νοεμβρίου 2025 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 20,1 δισ. ευρώ, από 14,6 δισ. ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου 2024, στοιχείο που λειτουργεί ως πρόσθετος δείκτης «άνεσης» για το εξωτερικό ισοζύγιο σε ένα περιβάλλον αυξημένων διεθνών αβεβαιοτήτων.

Σημειώνεται ότι τα στατιστικά στοιχεία για το ισοζύγιο πληρωμών του Δεκεμβρίου 2025 είναι προγραμματισμένο να ανακοινωθούν στις 20 Φεβρουαρίου 2026, οπότε και θα φανεί το τελικό «κλείσιμο» της χρονιάς.