Bελτιωμένη εικόνα εμφανίζει το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 καθώς το έλλειμμα του μειώθηκε κατά 3 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 10,3 δισεκ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 3,0% (αύξηση 1,5% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 4,6% (-3,2% σε σταθερές τιμές).

Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 2,4% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 1,8% (4,9% και 1,2% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και παρά την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 8,9%.

Το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) περιορίστηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 8,5 δισ. ευρώ.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών συναλλαγών και ειδικότερα στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 5,0 δισ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 11,0 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση κατά 5,3 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων, η οποία αντισταθμίστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος από την υποχώρηση κατά 4,0 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 13,7 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.