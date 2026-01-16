Η Lidl Ελλάς συνεχίζει το πλάνο αναβάθμισης της αγοραστικής εμπειρίας, εγκαινιάζοντας το μεγαλύτερο κατάστημά της στη χώρα μέχρι σήμερα, στην Κομοτηνή.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία επένδυση ύψους 4,6 εκατ. ευρώ, με το ανανεωμένο κατάστημα στη Β’ ΕΟ Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης να προσφέρει έναν χώρο πώλησης 1.644 τ.μ., συνδυάζοντας καινοτομία, άνεση και βιωσιμότητα.

Η Lidl Ελλάς, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, φροντίζει καθημερινά να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τα ράφια του καταστήματος τροφοδοτούνται συνεχώς με φρέσκα προϊόντα, εξασφαλίζοντας ποικιλία, ποιότητα και πλήρη διαθεσιμότητα σε κάθε επίσκεψη.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του καταστήματος

– 130 θέσεις στάθμευσης, για άνετη πρόσβαση και εξυπηρέτηση, ώστε οι επισκέπτες να απολαμβάνουν μία απρόσκοπτη εμπειρία αγορών.

– Πέντε ταμεία και επτά self-checkout, προσφέροντας ευελιξία και ταχύτητα στις συναλλαγές για μία άμεση και ευχάριστη εμπειρία, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της καθημερινότητας.

– Ένας διπλός φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων (δύο θέσεις φόρτισης), που θα είναι σύντομα διαθέσιμος, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας για βιώσιμη κινητικότητα.