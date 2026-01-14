Την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜμΕ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε τομείς και προτεραιότητες που αναδείχθηκαν από την Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2021-2027, στοχεύει η δράση Επιχειρώ έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στόχος της δράσης είναι η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, η αύξηση των εξαγωγών, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της ενίσχυσης των επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχουν αναδειχθεί από την Περιφερειακή Εξειδίκευση της ΕΣΕΕ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι νέες και υπό σύσταση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής και προτίθενται να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το οποίο να αφορά σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης.

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στη δράση. Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ από την 1η/1/2023 και έπειτα.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από €50.000 έως και €425.000.

Η Δημόσια Δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης είναι η συγκριτική για το σύνολο των αιτήσεων που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα στο πλαίσιο της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης.

Περίοδος υποβολής: από 27/11/2025 έως 30/1/2026 (και ώρα 15:00)

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) (https://app.opske.gr/).

Τι χρηματοδοτείται

Δαπάνες προσωπικού

Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως €30.000. (Νέο προσωπικό έως 2 ΕΜΕ και έως €15.000/ ΕΜΕ) (με χρήση κοινής στήριξης)

Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή) έως 25% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης έως 5% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως €100.000 και έως €50.000 ανά μεταφορικό μέσο

Δαπάνες για Κτίρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 70% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως €1.500

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου έως 4% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως €5.000

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς “Software as a Service”, “cloud computing” ή άλλο παρεμφερές αυτού έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα έως 3 πιστοποιητικά και έως €10.000 και έως €5.000 ανά πιστοποιητικό

Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding έως 7% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως €15.000

Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως €20.000

Δαπάνες Λογισμικού

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού έως 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Έμμεσες Δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου). Υποχρεωτική κατηγορία (με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021))

