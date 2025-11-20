Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει έτος περαιτέρω καθιέρωσης του ρόλου του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ) ως Sovereign Wealth Fund, με την υλοποίηση επενδύσεων μέσω του Επενδυτικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών, την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των θυγατρικών εταιρειών, την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων και τη δημοπράτηση νέων έργων στρατηγικής σημασίας από το PPF.

Επιπλέον, προβλέπονται:

η έναρξη νέων σημαντικών έργων, όπως η ανάπλαση της ΔΕΘ, η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στις Ελληνικές Αλυκές ΑΕ και η δημιουργία της μαρίνας Mega Yacht στην Κέρκυρα,

η συνέχιση της ψηφιακής καταγραφής 36.000 ακινήτων της ΕΤΑΔ και η εκκίνηση της διαδικασίας αξιοποίησης 1.000 εξ αυτών,

η περαιτέρω αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας με την παραλαβή επιπλέον νέων οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, η οποία συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών,

η έναρξη επενδύσεων από το Επενδυτικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών και

η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αποδοτικότητας των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της μέσω επενδύσεων.

Τα ταμειακά έσοδα αποκρατικοποιήσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσω της ΕΕΣΥΠ προβλέπονται στο ποσό των 322 εκατ. ευρώ και διακρίνονται ως ακολούθως: