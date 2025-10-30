Η Kaizen Gaming, η ελληνική εταιρεία που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στον τομέα του GameTech στον κόσμο, διατήρησε τον τίτλο «Operator of the Year», δηλαδή της κορυφαίας εταιρείας στην βιομηχανία του iGaming, στα EGR Operator Awards 2025, τα οποία θεωρούνται τα σημαντικότερα βραβεία του κλάδου διεθνώς. Μάλιστα, η Kaizen Gaming κέρδισε συνολικά έξι βραβεία στη φετινή διοργάνωση, η τελετή απονομής της οποίας πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.

Η κατάκτηση του βραβείου «Operator of the Year» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, και τρίτη συνολικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, υπογραμμίζει την ηγετική θέση της Kaizen Gaming στον τομέα του online betting και gaming μέσα από τη διεθνή της παρουσία σε 19 αγορές ανά τον κόσμο, σε πολλές εκ των οποίων, όπως η Βραζιλία ή η Πορτογαλία, κατέχει και την πρωτιά της αγοράς. Ταυτόχρονα, η Kaizen Gaming συνεχίζει να ξεχωρίζει για την έμφαση που δίνει στο υπεύθυνο παιχνίδι και στα καινοτόμα προϊόντα, που προσφέρουν εμπειρίες παιχνιδιού του υψηλότερου επιπέδου στους 13 εκατομμύρια πελάτες της παγκοσμίως. Η επιτυχία της ενισχύεται περαιτέρω από τις συνεργασίες της με μερικούς από τους πλέον αναγνωρίσιμους οργανισμούς και συλλόγους στον παγκόσμιο αθλητισμό, όπως η FIFA, η UEFA ή η Μπάγερν Μονάχου, και τη δέσμευσή της να υποστηρίζει τις τοπικές κοινότητες σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Ο Γιώργος Δασκαλάκης, συνιδρυτής και CEO της Kaizen Gaming, δήλωσε: «Φέτος, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, καθώς είναι η δεύτερη συνεχόμενη νίκη μας στην κατηγορία “Operator of the Year” των βραβείων EGR και η τρίτη τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Είναι πάντα ωραίο να κερδίζεις, αλλά είναι ακόμα πιο ξεχωριστό να επαναλαμβάνεις την επιτυχία και να δείχνεις συνέπεια διαχρονικά. Διακρίσεις σαν κι αυτή μας δίνουν κίνητρο να συνεχίσουμε προσηλωμένοι στην πορεία που έχουμε χαράξει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πελάτες μας· η εμπιστοσύνη τους είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή και τιμή. Πάνω από όλους όμως, η επιτυχία ανήκει στους περίπου 3.000 Kaizeners, που με τη συλλογική τους προσπάθεια, σαν μια ομάδα, κάνουν τα πάντα εφικτά».

Εκτός από το βραβείο «Operator of the Year», η Kaizen Gaming κέρδισε τους τίτλους «Casino Operator of the year» και «Sports Betting Operator of the Year», καθιστώντας την πρώτη εταιρεία στην ιστορία που κερδίζει και τα τρία βραβεία, αποδεικνύοντας την κορυφαία ποιότητα σε κάθε πτυχή της πλατφόρμας της. Ειδικά όσον αφορά το «sports betting», η Kaizen Gaming κέρδισε επίσης τα βραβεία «Football Betting Operator of the Year», «In-Play Sports Operator of the Year» και «Sports Product of the Year».

H λίστα των βραβείων που κέρδισε φέτος η Kaizen Gaming:

● Operator of the Year

● Casino Operator of the Year

● Sports Betting Operator of the Year

● Football Betting Operator of the Year

● In-play Sports Operator of the Year

● Sports Product of the Year