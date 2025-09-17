Τους φορολογούμενους που «ξέχασαν» να υποβάλουν φορολογική δήλωση κυνηγάει η ΑΑΔΕ και μετά από εκτεταμένες διασταυρώσεις, αποστέλλει τα πρώτα «ραβασάκια» σε φορολογούμενους που δεν υπέβαλαν δήλωση την τελευταία πενταετία. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι εκκρεμότητες του 2019, οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του 2025.

Στόχος είναι να αποσταλούν όλα τα σημειώματα μέχρι το τέλος του έτους, με τους ελεγκτές να έχουν λάβει σαφείς οδηγίες να προχωρούν σε κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό του φόρου, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη πληροφορία για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία.

Φόροι και πρόστιμα

Ανάλογα με το έτος της παράβασης, καταλογίζονται φόρος εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, φόρος πολυτελούς διαβίωσης αλλά και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη δήλωση επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά παράβαση, εκτός αν δεν προκύπτει φόρος ή είναι κάτω των 100 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ εκδίδει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου όταν από τα στοιχεία της προκύπτει φορολογητέα ύλη άνω των 30 ευρώ. Στο εκκαθαριστικό αποτυπώνονται όλα τα δεδομένα που λήφθηκαν υπόψη, ενώ σε περίπτωση εγγάμων ή συμφώνου συμβίωσης η πράξη μπορεί να εκδίδεται και για τους δύο συζύγους ή μέρη του συμφώνου, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η σχέση.

Οι διασταυρώσεις και τα αδήλωτα εισοδήματα

Η φορολογική διοίκηση αξιοποιεί ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. Παράλληλα αντλεί πληροφορίες για αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και δεδομένα που προκύπτουν από την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας. Κάθε διαθέσιμη πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό φόρου.

Εκκαθαριστικό

Η ειδοποίηση με τον φόρο κοινοποιείται στον φορολογούμενο μέσω της ψηφιακής θυρίδας myAADE και με email. Μετά την έκδοση της πράξης, οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν κανονική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ, ώστε να γίνει επανυπολογισμός με τα πραγματικά στοιχεία. Πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία των φορολογουμένων να διορθώσουν τα στοιχεία πριν ο φόρος καταστεί οριστικός.

Οι φορολογούμενοι έχουν 30 ημέρες για να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή κατά της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου. Αν δεν μπορούν να καταβάλουν το ποσό εφάπαξ, μπορούν να το εντάξουν στην πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεων. Με αυτόν τον τρόπο η ΑΑΔΕ δίνει ένα «παράθυρο» συμμόρφωσης, χωρίς να παραιτείται από την είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών.