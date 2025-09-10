Τη δυνατότητα να ακυρώνει πράξεις επιβολής φόρων και προστίμων διορθώνοντας λάθη που… βγάζουν μάτι έχει η Φορολογική Διοίκηση ακόμα και σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι έχουν προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή στα διοικητικά δικαστήρια.

Συγκεκριμένα, πρόδηλα λάθη μπορούν να διορθώνονται σε βάθος 10ετίας, από το 2014, είτε με αίτηση του φορολογούμενου, είτε αυτόματα με στοιχεία που διαθέτει η ίδια η Φορολογική Διοίκηση. Φόροι και πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί ή καταβληθεί βάσει των πράξεων που ακυρώνονται, διαγράφονται ή επιστρέφονται κατά περίπτωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής.

Η τροποποίηση ή ακύρωση άμεσου προσδιορισμού φόρου ή πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή πράξης επιβολής προστίμου γίνεται για:

πρόδηλη έλλειψη (ολική ή μερική) φορολογικής υποχρέωσης,

αριθμητικό ή υπολογιστικό λάθος.

Για να είναι παραδεκτή η αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης, θα πρέπει είτε να προσκομιστούν έγγραφα από τον φορολογούμενο, είτε να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια υπηρεσία, χωρίς να απαιτούνται ελεγκτικές επαληθεύσεις.

Η διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων αφορά υποθέσεις που εκκρεμούν από την 1η Ιανουαρίου 2014, ενώ φόροι και πρόστιμα που έχουν επιβάλει οι φορολογικές αρχές διαγράφονται και αν έχουν πληρωθεί από τους φορολογούμενους επιστρέφονται. Πρόκειται για αριθμητικά ή υπολογιστικά σφάλματα όπως, για παράδειγμα, η βεβαίωση φόρου ύψους 100.000 ευρώ αντί 10.000 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ θα μπορεί να προβεί σε τροποποίηση ή ακύρωση άμεσου προσδιορισμού φόρου ή πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή πράξης επιβολής προστίμου, είτε κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου είτε αυτόματα, χωρίς αίτηση του φορολογούμενου, για πρόδηλη μερική ή ολική έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης ή για αριθμητικό ή υπολογιστικό λάθος. Ως αριθμητικά ή υπολογιστικά λάθη θεωρούνται τα σφάλματα κατά τη διενέργεια μαθηματικού υπολογισμού ή κατά την εκτέλεση αριθμητικής πράξης και όχι η εσφαλμένη επιβολή φόρου ή απαλλαγή από το φόρο ή η κακή εφαρμογή του νόμου.

Τι ισχύει

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας:

Η προθεσμία για την ακύρωση πράξης που έχει προσβληθεί στα δικαστήρια και βρίσκεται σε εκκρεμοδικία, λήγει ένα έτος μετά από τη λήξη της εκκρεμοδικίας, δηλαδή μετά από την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, ενώ δεν εξετάζεται αν η πρόδηλη πλημμέλεια που αποτελεί τον λόγο ακύρωσης έχει προβληθεί στο πλαίσιο ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής.

Ποσά που έχουν βεβαιωθεί ή καταβληθεί βάσει των πράξεων που ακυρώνονται, διαγράφονται ή επιστρέφονται κατά περίπτωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής.

Σημειώνεται ότι με βάση το ισχύον καθεστώς, η Φορολογική Διοίκηση δεν επιτρέπεται να εξετάσει πρόδηλα σφάλματα αν οι φορολογούμενοι έχουν προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή στα διοικητικά δικαστήρια, οπότε θα πρέπει να αναμένουν τη λήξη της διαδικασίας για τις προσφυγές.