Για τις κυβερνητικές εξαγγελίες, την ελκυστικότητα της Ελλάδας για επενδύσεις, την πράσινη μετάβαση, αλλά και τις ισορροπίες στις διεθνείς αγορές μίλησε στο Newsbeast, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Φώτης Μαυροκέφαλος, Managing Partner της Fathom Wealth Management.

Σχετικά με το πακέτο φοροελαφρύνσεων ύψους 1,7 δισ. ευρώ που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μαυροκέφαλος εκτίμησε ότι πρόκειται για μήνυμα «δημοσιονομικής πειθαρχίας και σταθερότητας», σημείωσε ωστόσο ότι «η πραγματική ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης είναι κάτι που μένει να αποδειχθεί».

Επενδυτικός προορισμός η Ελλάδα

Η Ελλάδα παραμένει ελκυστικός προορισμός, με επενδύσεις σε τουρισμό, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, logistics και real estate. Χρειάζεται όμως, όπως τόνισε ο ίδιος, ταχύτερη δικαιοσύνη, περισσότερο ανθρώπινο κεφάλαιο, διαφάνεια και σταθερή φορολογική πολιτική.

Σημαντικό αποτύπωμα στο επενδυτικό τοπίο έχει και το Ταμείο Ανάκαμψης, που όμως τελειώνει. Μέχρι τον Αύγουστο του 2026 όλες οι δράσεις ολοκληρώνονται. Αυτό, κατά τον κ. Μαυροκέφαλο, συνεπάγεται ότι «πρέπει να βασιστούμε στα πόδια μας» με αποτελεσματικό κράτος και σταθερό δικαστικό, φοροτεχνικό και πολιτικό πλαίσιο, ώστε οι ξένοι επενδυτές να νιώθουν εμπιστοσύνη.

Πράσινη μετάβαση, γεωπολιτική ένταση και επενδύσεις

Η πράσινη μετάβαση αποτελεί «επενδυτική αναγκαιότητα» με προτεραιότητες σε ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας, δίκτυα, αναβαθμίσεις κτιρίων και υδροδοτικά έργα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η «γεωργία ακριβείας», με χρήση τεχνολογίας και drones για ορθολογική κατανάλωση νερού και καλλιεργειών, που μειώνει κόστος και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα.

Σε ερώτηση για τις γεωπολιτικές κρίσεις και το κατά πόσο επηρεάζουν την επενδυτική διάθεση, ο κ. Μαυροκέφαλος τις χαρακτήρισε «ασύμμετρο παράγοντα». Γι’ αυτό, όπως είπε, απαιτείται διασπορά χαρτοφυλακίου σε «ασφαλή καταφύγια», όπως χρυσός, ελβετικό φράγκο, ευρώ, πετρέλαιο και ομόλογα υψηλής διαβάθμισης. Οι αποτιμήσεις στις ΗΠΑ παραμένουν υψηλές, ενώ κεφάλαια μετακινούνται προς την Ευρώπη και τις αναπτυσσόμενες αγορές, όπου υπάρχουν καλύτερα περιθώρια ανάπτυξης, πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Πληθωρισμός και επενδυτικές επιλογές

Στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός «έχει επιβραδυνθεί» αλλά μένει πάνω από τον στόχο 2% της Fed, με δασμολογικές πολιτικές να κρατούν ζωντανό τον κίνδυνο αναζωπύρωσης. Στην Ευρώπη ο γενικός δείκτης αποκλιμακώνεται, αλλά οι υπηρεσίες «παραμένουν ακριβές», ενώ η γεωπολιτική αβεβαιότητα (Μέση Ανατολή, Ουκρανία) και ακραία καιρικά φαινόμενα δυσκολεύουν την πτώση των τιμών.

«Η αποκλιμάκωση θα απαιτήσει λύσεις σε μέτωπα κόστους, αυτοματοποίησης και γεωπολιτικής σταθερότητας» τόνισε ο κ. Μαυροκέφαλος.

Οδηγός για όσους θέλουν να επενδύσουν

Κάθε επενδυτική στρατηγική πρέπει να ξεκινά από τρεις βασικούς άξονες: τον χρονικό ορίζοντα, τον βαθμό ρίσκου που μπορεί να αναλάβει ο επενδυτής και τη σωστή διασπορά του χαρτοφυλακίου, τόνισε ο κ. Μαυροκέφαλος.

Για πιο συντηρητικά προφίλ, οι ασφαλέστερες επιλογές είναι τα ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, με προσοχή όμως στη νομισματική βάση εξαιτίας της αδυναμίας του δολαρίου.

Για πιο ενεργητικά χαρτοφυλάκια, προτεραιότητα έχουν κλάδοι με προοπτικές ανάπτυξης, όπως η ενέργεια, οι τράπεζες στις ΗΠΑ, η αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη, οι βιομηχανίες αυτοματοποίησης, αλλά και τα data centers που αποτελούν πυλώνα για την τεχνητή νοημοσύνη.