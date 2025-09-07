Ένα εντυπωσιακό light drone show, που θα φωτίσει τον ουρανό, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν απόψε (στις 21.00) οι επισκέπτες της 89ης ΔΕΘ. Η ανάμνηση των πυροτεχνημάτων του παρελθόντος συναντά τη σύγχρονη τεχνολογία σε έναν φόρο τιμής στα 100 χρόνια της ΔΕΘ-HELEXPO. Την καλύτερη θέαση του light drone show προσφέρει ο χώρος στο Τόξο ΧΑΝΘ, ενώ ζωντανεύουν οι μουσικές σκηνές της διοργάνωσης τόσο με τα Music Events Live όσο και με τον Youth Band Battle-Stage Z.

Στο πλαίσιο των Music Events Live ανεβαίνουν, στις 21:30, στην κεντρική σκηνή της 89ης ΔΕΘ η Λένα Ζευγαρά και οι Alcatrash, με τους επισκέπτες να παρακολουθούν τις συναυλίες δωρεάν με το εισιτήριο της έκθεσης.

Επίσης, ξεκινά σήμερα και ο μουσικός διαγωνισμός για νεανικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα Youth Band Battle-Stage Z στον υπαίθριο χώρο μεταξύ των περιπτέρων 9 & 13, που θα κρατήσει μουσική παρέα στον κόσμο από τις 19:00 έως τις 21:30.

Εν τω μεταξύ «άνοιξε» και ο κόσμος της JuniorLand για τους μικρούς φίλους της ΔΕΘ με ζωγραφική προσώπου. Η JuniorLand είναι ένα ευρύ θεματικό και διαδραστικό αφιέρωμα για το παιδί και την οικογένεια, που φέρνει το στοιχείο της χαράς στη φετινή ΔΕΘ. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, με σκοπό να αποτελέσει μια ξεχωριστή οικογενειακή εμπειρία, δίνοντας έμφαση στην ψυχαγωγία, τη μάθηση και τη δημιουργική έκφραση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα βρίσκεται σε εξέλιξη το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού, αφιερωμένο φέτος στα 100 χρόνια της ΔΕΘ-HELEXPO. Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν την ιστορία της, σκανάροντας QR codes για να λάβουν μέρος σε μεγάλη κλήρωση που θα χαρίσει πλούσια δώρα.

Οι επισκέπτες κάνουν εγγραφή, μέσω της εφαρμογής του Κρυμμένου Θησαυρού, στο κινητό τους. Αναζητούν τους 10 βασικούς σταθμούς του επετειακού αφιερώματος «100 χρόνια ΔΕΘ-HELEXPO», σκανάρουν τα QR codes που βρίσκουν σε κάθε σταθμό και ολοκληρώνουν το ταξίδι τους στον χρόνο, μπαίνοντας στην κλήρωση.

Σήμερα, το ωράριο λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ είναι 10:00 με 22:00 και τις καθημερινές 16:00 με 22:00.

