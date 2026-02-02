Το «Sisyphus – flesh and earth» έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο στο Φεστιβάλ BRAMAT στην Πολωνία και στη συνέχεια παρουσιάστηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο του 13ο Handmade & Recycled Theater Festival – Osmosis edition, εγκαινιάζοντας την πρώτη σκηνοθεσία του Donald Kitt στην Ελλάδα.

Ο μονόλογος με τον Φάνη Κατέχο, επαναλαμβάνεται από την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 και για λίγες Πέμπτες στο Ρεκτιφιέ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει περιοδεία σε πολλά φεστιβάλ της Ευρώπης.

Στα πλαίσια της εξωστρέφειας της παράστασης και της ευρωπαϊκής της πορείας, θα υπάρχουν αγγλικοί υπέρτιτλοι.

Λίγα λόγια για την παράσταση:

Αντλώντας υλικό από τον αρχαίο μύθο, την έννοια του εγκλεισμού και την εκπαιδευτική δράση του ερμηνευτή σε σωφρονιστικά ιδρύματα, το έργο δεν επιβάλλει ερμηνείες∙ επιτρέπει όμως στον καθένα να διαμορφώσει τη δική του πρόσβαση σε έναν ήρωα που, όπως σχολιάστηκε, «θα μπορούσε να είναι ο καθένας από εμάς». Σωματικό και τελετουργικό θέατρο συναντούν εικαστικές ποιότητες, δημιουργώντας μια εμπειρία όπου ο ρεαλιστικός χρόνος μπερδεύεται με το ονειρικό και το σύμβολο με το καθημερινό.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές:

Σκηνοθέτης: Donald Kitt

Σύλληψη, ερμηνεία, σκηνικά-κοστούμια: Φάνης Κατέχος

Μουσική σύνθεση, Σαξόφωνο, Live electronics: Τάσος Φωτίου

Σύμβουλος δραματουργίας: Κατερίνα Διακομοπούλου

Φωτογραφίες: Γιάννης Πουλημένος, Άρτεμις Παπαδάκη, Karol Budrewicz

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Παραστάσεις: Πρεμιέρα 5 Φεβρουαρίου και κάθε Πέμπτη στις 21:00

Γενική είσοδος 15 ευρώ/ Μειωμένο (ανεργίας, άνω των 65, φοιτητικό) 12 ευρώ

Προπώληση: TicketServices.gr

Και στα ταμεία του θεάτρου

Κέντρο Έρευνας Μεικτών Παραστατικών Τεχνών

Κωνσταντινουπόλεως 119

Αθήνα (5 λεπτά από το Μετρό Κεραμεικός)