Εννέα χρόνια καλλιτεχνικής ζωής κλείνουν ο Μάνος Καρατζογιάννης και η ομάδα του θεάτρου Σταθμός. Όσα και ο Βικτόρ στο ομώνυμο έργο του Ροζέ Βιτράκ, που εγκαινιάζει τη φετινή θεατρική σεζόν. Εννέα χρόνια αναζήτησης, με σταθερές θεματικές το νεοελληνικό θέατρο, την ετερότητα και τη σειρά των μικρών κλασικών.

Βραβευμένες παραστάσεις, καινούρια ελληνικά αλλά και ξένα έργα του σύγχρονου και του κλασικού ρεπερτορίου, μοναδικά αφιερώματα, ξεχωριστές λογοτεχνικές εκδηλώσεις και βέβαια ο Μικρός Σταθμός αποτελούν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Σταθμού.

Συνοπτικό πρόγραμμα:

Απόντες του Βασίλη Κατσικονούρη

Η παράσταση – έκπληξη της εαρινής περιόδου του καινούριου έργου – ντοκουμέντου του Βασίλη Κατσικονούρη «Απόντες» επαναλαμβάνεται για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων (19 – 22/9 στις 21:00).

Βικτόρ και Γέτε

Ο εννιάχρονος Βικτόρ από το θρυλικό πολυπρόσωπο έργο του Ροζέ Βιτράκ «Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία» (σκηνοθεσία: Κώστας Παπακωνσταντίνου, 27/9 – 9/11, Παρασκευή, Σάββατο 21:00 και Κυριακή 18:00) και η δεκάχρονη Γέτε από τον συγκλονιστικό μονόλογο του Jens Raschke «Κοιμούνται τα ψάρια;» που ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα (σκηνοθεσία: Ζωή Ξανθοπούλου, από 15/10, κάθε Τετάρτη στις 18:15) δεν αντιπροσωπεύουν τον μέσο όρο των παιδιών της ηλικίας τους. Υπερασπίζονται όμως με πάθος το δικαίωμά τους να παραμείνουν παιδιά, όσο κι αν αυτό απειλείται. «Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα». Στους επώνυμους ρόλους, ο Μάνος Καρατζογιάννης (Βικτόρ) και η Ευγενία Δημητροπούλου (Γέτε).

Τέσσερις βραβευμένες παραστάσεις για έναν τρίτο κύκλο παραστάσεων

Τέσσερις βραβευμένες παραστάσεις πραγματοποιούν έναν τρίτο και τελευταίο κύκλο. Πρόκειται για τις παραστάσεις: «Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα» του Κωνσταντίνου Ντέλλα (grape – Greek Agora of Performance 2025, από 6/10, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00), «Όταν μεγαλώσω θα γίνω Νάνα Μούσχουρη» – μονόλογος του Νταβίντ Λελαί Ελό σε σκηνοθεσία Ελισσαίου Βλάχου (Τιμητική διάκριση Διεθνούς Θεατρικού Ρεπερτορίου στον Μάνο Καρατζογιάννη από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών – 20/9 στις 21:00, Φεστιβάλ Κολωνού – Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού και από 23/10, κάθε Πέμπτη στις 21:00), «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη και Ερμίνας Κυριαζή (Βραβείο Κοινού All4Fun Καλύτερης Παράστασης 2024, από 21/11, κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 18:00) και «Η Κασέτα» της Λούλας Αναγνωστάκη σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη (Βραβείο Δημήτρης Χορν για την ερμηνεία του Γιάννη Τσουμαράκη, Απρίλιος 2026).

Ντέλλας, Μαυραγάνη, Παλούμπης, Τσιοτσιόπουλος

Τέσσερις αξιόλογοι σκηνοθέτες της νεότερης γενιάς σκηνοθετούν τρία νεοελληνικά κείμενα:

«Αρμπάιτ», το καινούριο έργο των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου, σε σκηνοθεσία των ίδιων των συγγραφέων. Πρόκειται για μια σπονδυλωτή παράσταση αποτελούμενη από 7 ιστορίες με θέμα την εργασία. (Από 18/10, κάθε Σάββατο στις 18:15 και Κυριακή στις 21:15)

«Με δύναμη από την Κηφισιά», η σπαρταριστή κωμωδία των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, σε σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη (συμπαραγωγή με το Θεσσαλικό Θέατρο, από 13/12 κάθε Σάββατο στις 18:15 και Κυριακή στις 21:15). Τον ίδιο μήνα θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στη μνήμη του Δημήτρη Κεχαΐδη με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από τον θάνατό του.

«Ο Έλλην Βρυκόλαξ – η επιστροφή», σε έρευνα, δραματουργία και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ντέλλα. Βρυκόλακες, φαντάσματα και δαιμονικά ανοίγουν έναν κόσμο περιθωριακό και άγνωστο, φέρνοντας τους θεατές σε επαφή με το σκοτεινό και άγριο παρελθόν του τόπου μας. Μάρτιος 2026.

Η Όλια Λαζαρίδου «Στο θέατρο»

Ένας δύσπιστος θεατής αντιστέκεται στη μαγεία του θεάτρου μέχρι που βρίσκεται ο ίδιος μπλεγμένος στα δίχτυα του, επί σκηνής καταδικασμένος να συμμετέχει – για …τιμωρία – στη μαγεία του μέχρι να της παραδοθεί! Η Όλια Λαζαρίδου με την παράσταση «Στο Θέατρο» μας μιλάει για τη θεατρική λειτουργία και την τέχνη του θεάτρου με τα ίδια του τα μέσα. Μ’ ένα αλληγορικό παραμύθι, μ’ έναν τρόπο άμεσο και βιωματικό. Η παράσταση απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν αναρωτηθεί έστω για μια φορά στη ζωή τους, μα τι στο καλό είναι τελικά αυτή η μυστηριώδης τέχνη, το θέατρο; Δεκέμβριος 2025.

Τζένη Μαστοράκη και Δημήτρης Ήμελλος

Το 2024 μας επιφύλαξε δύο σημαντικές απώλειες στον χώρο της ποίησης και του θεάτρου. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης και την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, το Θέατρο Σταθμός πραγματοποιεί τον Μάρτιο του 2026 δύο μοναδικά αφιερώματα στη μνήμη της ποιήτριας και μεταφράστριας Τζένης Μαστοράκη (επιμέλεια: Γιάννης Αντιόχου – Ευτυχία Παναγιώτου) και του ηθοποιού Δημήτρη Ήμελλου (επιμέλεια: Θοδωρής Αμπαζής).

Βλαχογιάννης, Καζαντζάκης, Χρηστοβασίλης

Το πνεύμα αλληλεγγύης του Νίκου Καζαντζάκη και η ταπεινότητα του λόγου του Χρήστου Χρηστοβασίλη ζωντανεύουν στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός, μέσα από το εμβληματικό έργο του Κρητικού συγγραφέα «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται» (διασκευή – σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης) και το ηθογραφικό διήγημα του Γιαννιώτη λογοτέχνη «Ο Κουτσογιάννης στα Γιάννινα» (δραματουργία – σκηνοθεσία: Θοδωρής Γκόνης). Απρίλιος 2026.

Με αφορμή τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, η παράσταση του Μάνου Καρατζογιάννη για τον Γιάννη Βλαχογιάννη «Φύλακας μιας Επανάστασης» επιστρέφει, αυτή τη φορά στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Ερμηνεύει ο Γιάννης Νταλιάνης. Άνοιξη 2026.

Μικρός Σταθμός

H θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτρια Στέλλα Σερέφογλου και η διακεκριμένη θεατρική ομάδα Hippo Theatre Group (Φώτης Δούσος και Αλέξανδρος Ράπτης) υπογράφουν αντίστοιχα τις φετινές παραστάσεις για παιδιά του Μικρού Σταθμού: «ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;» (Από 12/10, κάθε Κυριακή στις 12:00) και «Κόντρα στον άνεμο: η ιπτάμενη περιπέτεια της Τίρα» (Από 26/10, κάθε Κυριακή στις 15:00).

Μέχρι τις 19/9 ισχύει προσφορά προπώλησης στα 9 ευρώ, με αφορμή τα 9 χρόνια της λειτουργίας για τις παραστάσεις: Απόντες, Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία, Κοιμούνται τα ψάρια, Αρμπάιτ, Όταν μεγαλώσω θα γίνω Νάνα Μούσχουρη, Το Γάλα, Με δύναμη από την Κηφισιά στο more.com

Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα