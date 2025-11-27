Το μπαλέτο των Χριστουγέννων έρχεται στο Christmas Theater με το πιο αγαπημένο και μαγευτικό παραμύθι που συγκινεί μικρούς και μεγάλους. Ο Καρυοθραύστης, το αριστούργημα του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, παρουσιάζεται από το Εθνικό Ακαδημαϊκό Μπαλέτο της Βάρνας, με τη συμμετοχή εξήντα κορυφαίων χορευτών, σολίστ και Corps de ballet.

Μια ιστορία 77 χρόνων παράδοσης:

Το Μπαλέτο της Όπερας της Βάρνας ιδρύθηκε το 1947 και αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο ιστορικούς και καταξιωμένους καλλιτεχνικούς οργανισμούς της Ανατολικής Ευρώπης. Έχει διαγράψει μια λαμπρή πορεία σε διεθνείς σκηνές, με εμφανίσεις σε Ευρώπη, Αμερική, Ρωσία, Ινδία, Μέση Ανατολή και πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο, συγκεντρώνοντας διθυραμβικές κριτικές.

Η Βάρνα είναι επίσης γνωστή ως η «γενέτειρα» του Διεθνούς Διαγωνισμού Μπαλέτου της Βάρνας, που ξεκίνησε το 1964 και θεωρείται «οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Μπαλέτου».

Ένα παραμύθι για όλες τις ηλικίες:

Η χορογραφία του Καρυοθραύστη βασίζεται στην κλασική εκδοχή των Petipa & Ivanov, με επιβλητικά σκηνικά, φαντασμαγορικά κοστούμια και κορυφαίας ποιότητας χορευτικές ερμηνείες. Ένα ταξίδι στην ονειρική Χώρα των Ζαχαρωτών, ιδανικό για μικρούς και μεγάλους.

Η παράσταση υπόσχεται μια εμπειρία υψηλής αισθητικής, που θα ζεστάνει τις καρδιές των θεατών και θα γεμίσει με μαγεία τις γιορτινές μέρες!

Ημέρες Παραστάσεων

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Προπώληση εισιτηρίων: more.com και στο ταμείο του θεάτρου

Christmas Theater: Λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι